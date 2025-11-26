urgente24
LEGISLATURA BONAERENSE

Kicillof consiguió la media sanción para el Presupuesto 2026 y también la Ley Impositiva

Sin embargo, la aprobación de un endeudamiento de la provincia de Buenos Aires quedó en suspenso ya que requiere una mayoría especial de 2/3 de los presentes.

26 de noviembre de 2025 - 23:49
Ahora, ambos temas pedidos por el gobernador Axel Kicillof serán tratados por el Senado para convertirlo en Ley: la cámara de diputados pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 28/11 a las 10 de la mañana.

Ese día, el oficialismo volverá a la carga para conseguir una norma que permita el endeudamiento y para ello deberá en 48 horas sumar otros 10 diputados.

¿Cómo se lograron los consensos?

Tanto el Presupuesto como la Ley Impositiva necesitaban una mayoría simple en la votación y el oficialismo logró 52 voluntades tras convencer a:

-6 legisladores radicales de SOMOS

-3 dialoguistas de Nuevos Aires

-6 diputados de Unión y Libertad.

Gracias a que el peronismo se mostró encolumnado consiguió un triunfo muy trabajoso.

El financiamiento (endeudamiento) es una de las prioridades para Axel Kicillof quien planea un despliegue importante de la obra pública ante la deserción de la Casa Rosada que dejó abandonados 1.000 emprendimientos nacionales diferentes en la provincia más poblada de la Argentina. El financiamiento (endeudamiento) es una de las prioridades para Axel Kicillof quien planea un despliegue importante de la obra pública ante la deserción de la Casa Rosada que dejó abandonados 1.000 emprendimientos nacionales diferentes en la provincia más poblada de la Argentina.

Endeudamiento: lo que vendrá

Para llegar a los dos tercios de los presentes, el primer mandatario bonaerense deberá reunir 61 voluntades y quedan apenas 48 horas para lograrlo.

Entre los opositores existe una “balcanización” de los bloques: PRO (13), La Libertad Avanza (12), UCR + Cambio Federal (9), Somos Buenos Aires y Unión y Libertad (6 cada uno), Nuevos Aires y Coalición Cívica (3 cada uno), FIT (2) y Derecha Popular (1).

Kicillof necesitará las manos levantadas de los legisladores del PRO o la Libertad Avanza para alcanzar una mayoría tan calificada. Kicillof necesitará las manos levantadas de los legisladores del PRO o la Libertad Avanza para alcanzar una mayoría tan calificada.

En la Cámara Alta existe una dispersión menor:

Unión por la Patria tiene 21 senadores, el PRO 9,, laUCR + Cambio Federal 6, LLA 4,, UyL 3, Somos 2 y Derecha Popular 1.

En la cámara alta, el oficialismo llegaría a 26 y por ello debería sumar varios más hasta llegar a los 31 necesarios.

Por eso, la llave final la sigue teniendo el PRO y la UCR. Difícilmente el expediente llegue al Senado sin antes tener acordada una jugada política con esos sectores. Por eso, la llave final la sigue teniendo el PRO y la UCR. Difícilmente el expediente llegue al Senado sin antes tener acordada una jugada política con esos sectores.

