Kicillof consiguió la media sanción para el Presupuesto 2026 y también la Ley Impositiva

-3 dialoguistas de Nuevos Aires

-6 diputados de Unión y Libertad.

Gracias a que el peronismo se mostró encolumnado consiguió un triunfo muy trabajoso.

El financiamiento (endeudamiento) es una de las prioridades para Axel Kicillof quien planea un despliegue importante de la obra pública ante la deserción de la Casa Rosada que dejó abandonados 1.000 emprendimientos nacionales diferentes en la provincia más poblada de la Argentina.

image Kicillof logró que se aprobaran 2 de los 3 temas que lo preocupan

Endeudamiento: lo que vendrá

Para llegar a los dos tercios de los presentes, el primer mandatario bonaerense deberá reunir 61 voluntades y quedan apenas 48 horas para lograrlo.

Entre los opositores existe una “balcanización” de los bloques: PRO (13), La Libertad Avanza (12), UCR + Cambio Federal (9), Somos Buenos Aires y Unión y Libertad (6 cada uno), Nuevos Aires y Coalición Cívica (3 cada uno), FIT (2) y Derecha Popular (1).

Kicillof necesitará las manos levantadas de los legisladores del PRO o la Libertad Avanza para alcanzar una mayoría tan calificada.

En la Cámara Alta existe una dispersión menor:

Unión por la Patria tiene 21 senadores, el PRO 9,, laUCR + Cambio Federal 6, LLA 4,, UyL 3, Somos 2 y Derecha Popular 1.

En la cámara alta, el oficialismo llegaría a 26 y por ello debería sumar varios más hasta llegar a los 31 necesarios.

Por eso, la llave final la sigue teniendo el PRO y la UCR. Difícilmente el expediente llegue al Senado sin antes tener acordada una jugada política con esos sectores.