Plazos fijos para atrás: Qué bancos siguen por encima del 30% TNA

Cuánto se gana invirtiendo $1.000.000 o $500.000 según cada tasa

Para ejemplificar el impacto real de estas tasas, se toma un plazo fijo tradicional a 30 días, sin renovación.

Con una TNA del 30% , la TEM ronda el 2,47% mensual . Inversión de $1.000.000 : pago de $24.700 al mes. Inversión de $500.000 : pago de $12.350 al mes.

Con una TNA del 32% , la TEM sube a aproximadamente 2,65% mensual . Inversión de $1.000.000 : ganancia de $26.500 . Inversión de $500.000 : ganancia de $13.250 .

Con una TNA del 33% , la TEM queda cerca del 2,74% mensual . Inversión de $1.000.000 : retorno de $27.400 . Inversión de $500.000 : retorno de $13.700 .



En un mercado de tasas tan deprimidas, la diferencia entre un 24% y un 33% anualizado implica hasta $9.000 más por mes por cada millón invertido. Esa brecha explica por qué algunos bancos pequeños siguen captando depósitos mientras los grandes pierden volumen.

El plazo fijo tradicional ya no lidera la carrera del rendimiento en pesos. Las billeteras, las cuentas remuneradas y los Money Market se apropiaron de ese lugar.

image

Pero, en medio de esa transición, un grupo reducido de bancos continúa defendiendo tasas de 30% a 33% para sobrevivir a la competencia feroz por los pesos. Pero, en medio de esa transición, un grupo reducido de bancos continúa defendiendo tasas de 30% a 33% para sobrevivir a la competencia feroz por los pesos.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa

El parque acuático más grande de Argentina abre sus puertas: precio y cuándo inaugura

Patricia Bullrich confirmó a Monteoliva y Luis Petri a militar en Defensa

Agustín Rossi cuestiona la designación de Presti: "Es un retroceso para la democracia"