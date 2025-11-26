Caso Nexperia: China presiona a los Países Bajos por una solución

La intervención administrativa y judicial indebida de los Países Bajos aún no se ha levantado, la cadena de suministro global de semiconductores no ha vuelto a la normalidad y persisten importantes incertidumbres. La intervención administrativa y judicial indebida de los Países Bajos aún no se ha levantado, la cadena de suministro global de semiconductores no ha vuelto a la normalidad y persisten importantes incertidumbres.

El papel de la Unión Europea en el caso Nexperia

Wang subrayó que China espera que la UE desempeñe un papel “constructivo” presionando al gobierno holandés para que presente una solución viable lo antes posible. Según explicó, esto permitiría crear condiciones favorables para que las empresas involucradas puedan realizar consultas internas y avanzar hacia un acuerdo de largo plazo.

Ambas partes coincidieron en que la resolución de la disputa debe estar liderada principalmente por las empresas, y no por los gobiernos. Con este enfoque, instarán conjuntamente a Nexperia y otras compañías involucradas a iniciar conversaciones para alcanzar una solución sostenible, restableciendo la estabilidad y el buen funcionamiento de la cadena global de semiconductores.

El intercambio entre Bruselas y Beijing también abordó cuestiones relacionadas con los controles de exportación entre China y la UE, un tema crítico en medio de la creciente importancia estratégica de los semiconductores y la competencia tecnológica global.

Si bien los detalles de estos puntos no fueron divulgados, ambas partes destacaron la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos y efectivos para evitar interrupciones que puedan afectar a la industria internacional.

La disputa de Nexperia, que involucra decisiones administrativas y judiciales de los Países Bajos, ha generado preocupación en la industria tecnológica debido a la posibilidad de que afecte la producción de semiconductores esenciales para sectores que van desde la automoción hasta la electrónica de consumo.

Con la industria global de semiconductores bajo presión, la colaboración entre Bruselas y Beijing podría marcar un paso importante para prevenir crisis mayores y fomentar un entorno más estable y predecible para los negocios internacionales en un mercado cada vez más estratégico y sensible.

