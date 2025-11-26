Perseverance revolucionó todo lo que creíamos saber sobre Marte. El robot de la NASA acaba de demostrar algo que sonaba a ciencia ficción: en el planeta rojo hay rayos. Sí, leíste bien. Las tormentas de polvo marcianas producen descargas eléctricas, y recién ahora pudimos confirmarlo.
¿QUÉ SIGNIFICA?
Marte tiene rayos y el robot Perseverance lo confirmó por primera vez en la historia
El rover de la NASA grabó durante cuatro años los sonidos de Marte y detectó 55 episodios con actividad eléctrica.
La atmósfera de Marte facilita las descargas
El hallazgo lo publicaron este 26/11 en la prestigiosa revista Nature. Durante dos años marcianos (cuatro terrestres), Perseverance grabó 28 horas de audio con sus micrófonos. Los científicos del Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Francia analizaron esas grabaciones y encontraron lo impensado: 55 episodios con actividad eléctrica clara.
Marte se suma así al exclusivo club de planetas con rayos, junto a la Tierra, Saturno y Júpiter. Pero acá viene lo más fuerte: estos rayos marcianos son diferentes. Se generan por fricción entre partículas de polvo microscópicas que, al rozarse, se cargan de electrones y después liberan chispas eléctricas de pocos centímetros.
La atmósfera de Marte es mucho más tenue que la terrestre y está compuesta mayormente por dióxido de carbono. Eso hace que las chispas aparezcan con mucha menos carga acumulada. Es como cuando tocás un objeto metálico en invierno y sentís ese chispazo estático, pero a escala planetaria.
Riesgo para futuras misiones
El equipo liderado por Baptiste Chide reveló que el viento juega un papel clave en todo esto. La actividad eléctrica se dispara especialmente durante la elevación localizada de polvo, no tanto en las grandes tormentas globales como se pensaba.
Este descubrimiento no es solo científico: tiene consecuencias directas. Las descargas eléctricas pueden dañar equipos electrónicos de los robots exploradores y representan un peligro concreto para futuros astronautas. Además, estas chispas aceleran la formación de compuestos oxidantes que destruyen moléculas orgánicas en la superficie marciana.
El micrófono SuperCam del Perseverance, operando desde 2021, demostró que el sonido es una herramienta poderosa para explorar otros mundos. Y esta vez, nos trajo una revelación que cambia todo.
