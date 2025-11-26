Marte tiene rayos y el robot Perseverance lo confirmó por primera vez en la historia

Riesgo para futuras misiones

El equipo liderado por Baptiste Chide reveló que el viento juega un papel clave en todo esto. La actividad eléctrica se dispara especialmente durante la elevación localizada de polvo, no tanto en las grandes tormentas globales como se pensaba.

Este descubrimiento no es solo científico: tiene consecuencias directas. Las descargas eléctricas pueden dañar equipos electrónicos de los robots exploradores y representan un peligro concreto para futuros astronautas. Además, estas chispas aceleran la formación de compuestos oxidantes que destruyen moléculas orgánicas en la superficie marciana.

El micrófono SuperCam del Perseverance, operando desde 2021, demostró que el sonido es una herramienta poderosa para explorar otros mundos. Y esta vez, nos trajo una revelación que cambia todo.

