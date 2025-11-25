urgente24
en vivo TODA LA JORNADA

Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5

La Champions League tendrá su 5º fecha de la fase de liga.

La Champions League tendrá su 5º fecha de la fase de liga.

FOTO: Getty Images
La Champions League tendrá su 5º fecha de la fase de liga.

La Champions League tendrá su 5º fecha de la fase de liga.

FOTO: Getty Images

Se juega la 5º fecha de la Champions League desde hoy y uno de los partidos destacados fue el que Chelsea venció a Barcelona 3 a 0, el cual seguimos en vivo.

25 de noviembre de 2025 - 16:43

EN VIVO

Barcelona quedó con 7 puntos, jugó 5 partidos, ganando 2, empatando 1, y perdiendo 2. Se ubica por diferencia de goles en la 15º posición y también estaba obligado a ganar. El problema de Barcelona ahora deberá esperar los resultados del miércoles para ver si sigue cayendo.

El resto de la fecha 5 de Champions League

Este martes y miércoles se jugarán un total de 18 partidos, 9 el martes y 9 el miércoles. Repasamos toda la grilla de la semana de Champions League.

Martes

  • Ajax 0-2 Benfica
  • Galatasaray 0-1 St. Guilloise
  • Dortmund 4-0 Villarreal
  • Chelsea 3-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 2-3 Juventus
  • Man. City 0-2 Leverkusen
  • Marsella 2-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 2-0 Qarabag

Miércoles

  • 14:45hs – Copenhague vs Kairat Almaty
  • 14:45hs – Pafos vs Mónaco
  • 17hs – Arsenal vs Bayern
  • 17hs – Atlético Madrid vs Inter
  • 17hs – Frankfurt vs Atalanta
  • 17hs – Liverpool vs PSV
  • 17hs – Olympiacos vs Real Madrid
  • 17hs – PSG vs Tottenham
  • 17hs – Sporting Lisboa vs Brujas.

Live Blog Post

Final Chelsea goleó a Barcelona 3 a 0

El conjunto inglés dio cátedra dañó a Barcelona, lo goleó 3 a 0 y entró en fase de clasificación a octavos de final. Barcelona cayó a la 15º posición, y puede seguir bajando luego de los partidos del miércoles.

Resultados finales

  • Dortmund 3-0 Villarreal
  • Chelsea 3-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 2-3 Juventus
  • Man. City 0-2 Leverkusen
  • Marsella 2-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 2-0 Qarabag
Live Blog Post

Partido liquidado sobre 85 minutos, Chelsea 3-0 Barcelona

Sobre 85 minutos de juego el partido está liquidado hace rato, Barcelona deja una imagen fantasmal, solo espera que termine el partido y la pesadilla se termine. Chelsea a dado una verdadera clase de fútbol convirtiendo 6 goles de los cuales 3 fueron anulados. Sometió a Barcelona todo el partido y sigue buscando ampliar la diferencia.

Resultados sobre 85 minutos de juego

  • Dortmund 3-0 Villarreal
  • Chelsea 3-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 2-2 Juventus
  • Man. City 0-2 Leverkusen
  • Marsella 2-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 2-0 Qarabag
Live Blog Post

GOOOOOL de Chelsea, 3-0 sobre Barcelona (Video)

Luego de una revisión de VAR, porque había sido anulado por el juez de linea (iba a ser el 4º anulado por VAR), el arbitro convalidó el gol de Liam Delap, y ahora Chelsea le gana 3 a 0 a Barcelona, además hizo otros 3 goles qeu fueron anulados por VAR. Chelsea se florea ante un Barcelona apagado.

Sobre 75 minutos de juego los resultados son los siguientes:

  • Dortmund 3-0 Villarreal
  • Chelsea 3-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 1-2 Juventus
  • Man. City 0-2 Leverkusen
  • Marsella 2-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 2-0 Qarabag
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993434167493771619&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

GOOOOOLAZO DE ESTEVAO!!!!!, Chelsea 2-0 Barcelona (Video)

En una jugada individual increible el brasilero ingresó por el costado derecho, literalmente mareo al defensor del Barcelona y metió un sablazo que se clavó en el "techo" del arco, inalcanzable para el portero del Barcelona. Chelsea había convertido otro pero se lo habían anulado por el VAR, ahora por posición fuera de juego. Ahora el Chelsea gana 2 a 0 pero le anularon 3 goles ante un Barcelona que juega con 10 y puede sufrir una goleada.

Resultados sobre 55 minutos de juego

  • Dortmund 1-0 Villarreal
  • Chelsea 2-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 1-2 Juventus
  • Man. City 0-2 Leverkusen
  • Marsella 2-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993428905378586858&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienza el segundo tiempo, Chelsea 1-0 Barcelona

Arrancan todos los segundos tiempos del segundo turno de los partidos de Champions League del día martes. Chelsea muy superior vence al Baercelona por 1 a 0 y busca entrar en los 8 primeros lugares.

Resultados al inicio del 2º tiempo

  • Dortmund 1-0 Villarreal
  • Chelsea 1-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 1-1 Juventus
  • Man. City 0-1 Leverkusen
  • Marsella 0-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag
Live Blog Post

Final del primer tiempo, Chelsea gana y la diferencia es corta

Siete minutos le duró la paridad al Barcelona con el Chelsea, que fue cuando Lamine Yamal casi convierte. Luego de eso fue todo del equipo inglés. Chelsea convirtió 3 veces pero solo la última vez fue válida, las otras dos fueron anuladas por el VAR, ambos casos se cobró mano. Eso marca la diferencia entre uno y otro equipo, más allá qeu dos goles no fueron válidos, le hizo 3 goles y le llega por todos lados. Es merecida la victoria pero es corta la diferencia, Barcelona desperdicia con su juego a Robert Lewandowski.

En los otros encuentros la sorpresa la dan Bodo Glimt y Leverkusen, que vencen 1 a 0 a Juventus y Manchester City respectivamente, pero el mérito de los alemanes es mayor ya que derrotan al conjunto de Guardiola en condición de visitante.

Todos los resultados al término del primer tiempo

  • Dortmund 1-0 Villarreal
  • Chelsea 1-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 1-0 Juventus
  • Man. City 0-1 Leverkusen
  • Marsella 0-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag

Live Blog Post

Gooooool del Chelsea (Video)

La tercera es la vencida, o eso dicen. Llegó el primero (válido) del Chelsea por medio de Koundé en contra. Ahora Chelsea le gana sobre 30 minutos al Barcelona y casi mete el segundo luego del reinicio del juego por parte de Barcelona en la mitad de la cancha.

Por otro lado hay dos sorpresas, Bodo Glimt le gana a Juventus 1 a 0 y Leverkusen sorprende en Inglaterra al City derrotándolo por 1 a 0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1993417692343058897&partner=&hide_thread=false

Resultados sobre 30 minutos de juego

  • Dortmund 0-0 Villarreal
  • Chelsea 1-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 1-0 Juventus
  • Man. City 0-1 Leverkusen
  • Marsella 0-1 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag
Live Blog Post

Chelsea vuelve a golpear, se lo anula el VAR otra vez

Sobre 25 minutos del primer tiempo el conjunto local es mejor que su rival. Chelsea ya demostró merecer la ventja pero no puede concretarla, o sí, pero por segunda vez, tambien lo convirtió Enzo Fernández, se lo anuló el VAR por mano. Lo arrincona el Chelsea al Barcelona.

Live Blog Post

Arranque intenso, lo tuvo Chelsea primero y luego Barcelona

Sobre 5 minutos de juego Chelsea y Barcelona no están dispuestos a perder el tiempo. Empezaron con todo al ataque, Chelsea llegó al gol por medio de Enzo Fernández pero fue anulado por el VAR por una mano previa. Luego Lamine Yamal lo tuvo pero lanzó desviado. Partido intenso.

Resultados sobre 5 minutos

  • Dortmund 0-0 Villarreal
  • Chelsea 0-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 0-0 Juventus
  • Man. City 0-0 Leverkusen
  • Marsella 0-0 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag
Live Blog Post

Comienza el partido Chelsea-Barcelona

El partido de la fecha dio comienzo y hasta el momento no se sacan diferencias.

  • Dortmund 0-0 Villarreal
  • Chelsea 0-0 Barcelona
  • Bodo Glimt 0-0 Juventus
  • Man. City 0-0 Leverkusen
  • Marsella 0-0 Newcastle
  • Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
  • Napoli 0-0 Qarabag
Live Blog Post

Final de los partidos del primer turno

En el primer turno el Ajax cayó como local por 0-2 con Benfica y el Galatasaray también sucumbió en su estadio, pero 0-1 y ante el Unión Saint Guilloise.

Ahora comienzan los partidos de las 17hs

  • 17hs – Dortmund vs Villarreal
  • 17hs – Chelsea vs Barcelona
  • 17hs - Bodo Glimt vs Juventus
  • 17hs - Man. City vs Leverkusen
  • 17hs – Marsella vs Newcastle
  • 17hs – Slavia Praga vs Athletic Bilbao
  • 17hs – Napoli vs Qarabag

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES