Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5

Chelsea goleó 3 a 0 a Barcelona con goles de Kounde (E.C.,) Estevao y Liam Delap. Se enfrentaron en Stamford Bridge por la 5º fecha de la Champions League y este fue el partido destacado del día martes, ya que el miércoles se terminará de jugar la fecha 5. Barcelona está fuera de la zona de clasificación directa a octavos de final, mientras que Chelsea con esta victoria se metió entre los primeros 8.
Final Chelsea goleó a Barcelona 3 a 0
El conjunto inglés dio cátedra dañó a Barcelona, lo goleó 3 a 0 y entró en fase de clasificación a octavos de final. Barcelona cayó a la 15º posición, y puede seguir bajando luego de los partidos del miércoles.
Resultados finales
- Dortmund 3-0 Villarreal
- Chelsea 3-0 Barcelona
- Bodo Glimt 2-3 Juventus
- Man. City 0-2 Leverkusen
- Marsella 2-1 Newcastle
- Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao
- Napoli 2-0 Qarabag
Deja tu comentario