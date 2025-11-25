Champions League: Chelsea derrotó 3-0 a Barcelona, y toda la fecha 5

Live Blog Post

Final del primer tiempo, Chelsea gana y la diferencia es corta

Siete minutos le duró la paridad al Barcelona con el Chelsea, que fue cuando Lamine Yamal casi convierte. Luego de eso fue todo del equipo inglés. Chelsea convirtió 3 veces pero solo la última vez fue válida, las otras dos fueron anuladas por el VAR, ambos casos se cobró mano. Eso marca la diferencia entre uno y otro equipo, más allá qeu dos goles no fueron válidos, le hizo 3 goles y le llega por todos lados. Es merecida la victoria pero es corta la diferencia, Barcelona desperdicia con su juego a Robert Lewandowski.

En los otros encuentros la sorpresa la dan Bodo Glimt y Leverkusen, que vencen 1 a 0 a Juventus y Manchester City respectivamente, pero el mérito de los alemanes es mayor ya que derrotan al conjunto de Guardiola en condición de visitante.

Todos los resultados al término del primer tiempo

Dortmund 1-0 Villarreal

Chelsea 1-0 Barcelona

Bodo Glimt 1-0 Juventus

Man. City 0-1 Leverkusen

Marsella 0-1 Newcastle

Slavia Praga 0-0 Athletic Bilbao

Napoli 0-0 Qarabag