Luis Caputo y otra previa de licitación caliente: Dólar arriba y riesgo país en ascenso

MARTES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025. Indicadores en rojo para Luis Caputo en la previa a una nueva licitación del Tesoro (miércoles 26/11). El ministro de Economía tiene como misión cerrar el año enfrentando vencimientos por 15 billones de pesos y el mercado le presiona para liberar una tasa de interés más alta, en sentido contrario a lo dispuesto por el Banco Central al cierre de la semana pasada.
Incumplimiento de reservas con el FMI, cada vez más cerca
El objetivo de acumulación de reservas trazado por el organísmo internacional no se cumpliría hacia el cierre del 2025. Según datos del BCRA contrastados con las metas acordadas a mediados de año, Argentina no alcanzaría el nivel de reservas netas necesitando una nueva mesa de negociaciones para reentablar los objetivos de cara al 2026.
