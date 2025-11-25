en vivo VENCEN $15 BN/ EMPLEO EN LA MIRA/ PRESUPUESTO 2026 Luis Caputo y otra previa de licitación caliente: Dólar arriba y riesgo país en ascenso

El mercado vuelve a poner a prueba a Luis Caputo con la previa de una licitación clave. La baja de tasas ya impacta en el dólar y riesgo país.