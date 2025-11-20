Caputo se defiende y marca distancia del macrismo

Caputo además bajó el tono a la tensión política y agregó que el Gobierno está “trabajando para conciliar diferencias” y que existe “buena voluntad de ambas partes” para solucionar el conflicto con la Ciudad, en un gesto de distensión en un tema que suele escalar rápido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1991523359432036369?s=20&partner=&hide_thread=false Valga la aclaración @ignacioortelli Fui Secretario/Ministro de Finanzas de Macri, no Ministro de Economía. Como tal, no tuve ningún involucramiento en su momento con este arreglo.

Ahora estamos trabajando para conciliar las diferencias, y seguramente podamos solucionarlo pronto… https://t.co/cNtcMTnoSU — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 20, 2025

El 2,95%

El fondo de la discusión es viejo, pero nunca pierde presencia: la Ciudad reclama la restitución plena de los recursos que perdió con el decreto de Fernández en 2020.

La Corte ordenó devolver un porcentaje menor —el 2,95%— pero el Gobierno nacional mantiene una interpretación distinta.

Con el ajuste fiscal como eje central del programa económico de Milei, cada peso que sale del Tesoro se discute. Y CABA, que históricamente fue aliada de la administración libertaria en el discurso pro-mercado, vuelve a chocar por uno de los temas más sensibles y es, quien paga la cuenta del ajuste.

Un conflicto político

El cortocircuito entre Ortelli y Caputo dejó en evidencia algo más profundo: la tensión entre Nación y Ciudad en un contexto donde Milei busca blindar su programa fiscal. El señalamiento sobre “hacer lo mismo que el kirchnerismo” tocó una fibra política que el Gobierno quiere evitar, especialmente porque el reclamo porteño se sostiene desde hace años y está respaldado por un fallo de la Corte.

Mientras tanto, Caputo intenta despegarse de decisiones del pasado y orientar el debate hacia una eventual salida negociada.

Pero la discusión por la coparticipación promete seguir abierta, tanto en los despachos oficiales como en la arena pública.

