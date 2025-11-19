La película de Netflix que se convirtió en un furor absoluto

Por su parte, Robert Daniels de Polygon fue aún más específico en su análisis: "El cambio de dúo a trío convierte 'The Little Things' en una seductora oda a 'Se7en' (...) Es un juego del gato y el ratón fascinante". La referencia al clásico de 1995 no es casual, ya que ambas comparten ese espacio sofocante donde la moralidad se desdibuja y las certezas se vuelven sumamente escasas.

Por último, Peter Travers de ABC News aportó una mirada equilibrada: "Un estupendo y enrevesado thriller sobre asesinos sueltos (...) Aunque el escritor y director John Lee Hancock no pueda esconder las cada vez más grandes lagunas lógicas, va al grano con la suficiente eficiencia como engancharte". Este señalamiento resulta clave, ya que te indica que no estamos ante una obra perfecta, pero sí ante una que sabe exactamente qué botones presionar.

image "Pequeños secretos", disponible en Netflix.

Con una duración de solamente dos horas, "Pequeños secretos" promete más de lo que incluso estos comentarios revelan. La pregunta es, ¿Te sumas a descubrir por qué está arrasando de nuevo?

