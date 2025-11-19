No hace falta que algo sea nuevo para capturar la atención de todos. "Pequeños secretos", la película que aterrizó en Netflix hace ya un par de años, acaba de demostrar esta teoría al alcanzar el codiciado puesto número de la plataforma. Estrenada originalmente en 2021, esta producción vuelve a la carga con una premisa más que efectiva, las buenas historias no necesitan ser una novedad para generar gran impacto.
"ES FASCINANTE"
La película de Netflix que se convirtió en un furor absoluto
Un caso sin resolver despierta viejas heridas para un sheriff que decide ayudar a un joven detective. La película que se instala entre lo más visto de Netflix.
John Lee Hancock se puso al frente de esta propuesta cinematográfica que reúne a dos pesos pesados de Hollywood en un mismo proyecto. Por un lado, Denzel Washington trae consigo toda esa credibilidad actoral que lo convirtió en referente tras su memorable trabajo en "El vuelo". Por el otro, Rami Malek llega con el impulso de su consagración en "Bohemian Rhapsody". Juntos construyen una dupla que funciona tanto por contraste como por complemento, arrastrando al espectador hacia una trama oscura y absorbente.
La historia plantea un escenario inquietante. Un sheriff que dejó atrás Los Ángeles retorna a esa ciudad cargada de recuerdos y complejidades. Una vez allí, las vueltas de la vida lo conectan con un detective de homicidios que busca desesperadamente cerrar un caso que se escurre entre sus manos: un asesino en serie cuyas víctimas son mujeres jóvenes.
Pero, la realidad es que, sería injusto reducir esta producción únicamente a sus protagonistas principales. El resto del elenco aporta capas fundamentales para que la historia respire: Jared Leto, Chris Bauer, Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Terry Kinney y Michael Hyatt, entre otros nombres destacados, construyen un universo creíble donde cada personaje tiene su razón de ser y contribuye al clima opresivo que caracteriza al film.
Críticos comparan esta película con un clásico del thriller noventoso
Ahora bien, cuando se trata de las opiniones especializadas, los comentarios suelen ser variados pero mayormente favorables. David Ehrlich, desde IndieWire, reconoció que "sale adelante gracias al magnetismo de sus estrellas (...) Esta versión entretenida e inusual que ofrece Hancock del género de asesinos en serie es satisfactoria".
Por su parte, Robert Daniels de Polygon fue aún más específico en su análisis: "El cambio de dúo a trío convierte 'The Little Things' en una seductora oda a 'Se7en' (...) Es un juego del gato y el ratón fascinante". La referencia al clásico de 1995 no es casual, ya que ambas comparten ese espacio sofocante donde la moralidad se desdibuja y las certezas se vuelven sumamente escasas.
Por último, Peter Travers de ABC News aportó una mirada equilibrada: "Un estupendo y enrevesado thriller sobre asesinos sueltos (...) Aunque el escritor y director John Lee Hancock no pueda esconder las cada vez más grandes lagunas lógicas, va al grano con la suficiente eficiencia como engancharte". Este señalamiento resulta clave, ya que te indica que no estamos ante una obra perfecta, pero sí ante una que sabe exactamente qué botones presionar.
Con una duración de solamente dos horas, "Pequeños secretos" promete más de lo que incluso estos comentarios revelan. La pregunta es, ¿Te sumas a descubrir por qué está arrasando de nuevo?
