La crítica se saca el sombrero ante esta película de terror

La película "Sin tiempo" (Clock en su versión original) aterrizó en Disney+ con una premisa que incomoda, inquieta y fascina en partes iguales. Con una hora y treinta minutos de metraje, este thriller de terror psicológico dirigido por Alexis Jacknow se adentra en un territorio que el cine suele esquivar: la presión social que enfrentan las mujeres que eligen no ser madres.
Dianna Agron lidera un elenco sólido que incluye a Melora Hardin, Jay Ali, Grace Porter, Saul Rubinek y Laura Stuart en esta producción estadounidense clasificada dentro del género de terror y suspenso. Lo interesante es que el miedo no proviene de criaturas sobrenaturales ni asesinos enmascarados, sino de algo mucho más real y perturbador, el rechazo de una sociedad que no tolera que una mujer se niegue a ser madre.
La protagonista, Ella, aparenta tenerlo absolutamente todo. Triunfa como diseñadora de interiores, habita una residencia digna de las mejores publicaciones de decoración y comparte su vida con un marido que la adora. Sin embargo, hay una fisura en ese cuadro perfecto que la convierte en una marginada social: su rotunda negativa a convertirse en madre. Ni su círculo íntimo, ni su familia, ni mucho menos el resto de la sociedad logran comprender o respetar su decisión, aunque ella insista una y otra vez en que así encuentra su felicidad.
Cuando la presión alcanza niveles insostenibles, Ella acepta participar en un ensayo clínico experimental. Allí descubre que su falta de deseo maternal responde supuestamente a un desequilibrio hormonal tratable mediante una combinación de sustancias sintéticas y terapia cognitiva conductual. Lo que comienza como una posible solución se transforma rápidamente en una pesadilla. El tratamiento parece funcionar al principio, pero los efectos adversos no tardan en manifestarse: paranoia creciente, episodios de agresividad y una transformación de su personalidad que resulta aterradora. Finalmente, Ella experimenta el cambio buscado por todos y manifiesta su anhelo de tener descendencia, pero la pregunta que flota en el aire resulta escalofriante: ¿a qué precio?
Fuerte reacción de la crítica ante esta película
La crítica se sacó el sombrero frente a esta producción que se anima a incomodar. Karina Adelgaard, desde Heaven of Horror, resumió: "Un thriller de terror protagonizado por Dianna Agron. Es intenso". Por su parte, Alex Maidy de JoBlo añadió: "Una película bien hecha que debería propiciar algunas conversaciones difíciles. Prepárate, ya que no podrás dejar de ver ciertas cosas". Sarah Almeida de The Review Geek cerró su valoración con una recomendación directa: "Si te gusta el terror psicológico, merece la pena ver 'Clock'".
Jacknow construye una narrativa que funciona como espejo deformado de presiones sociales muy concretas. "Sin tiempo" no busca ofrecer respuestas fáciles, sino que propone un viaje sofocante hacia los límites de la autonomía personal cuando choca contra expectativas colectivas. Disponible en Disney+, esta propuesta merece una oportunidad para quienes buscan terror que trascienda lo sobrenatural y se sumerja en los miedos más humanos y contemporáneos.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
Ficciones en extinción: La crisis deja sin trabajo a un actor reconocido
El Trece gastó todos sus dólares pero Mario Pergolini no puede con su genio
Mercado Pago revienta el Cyber Monday con su promo más esperada