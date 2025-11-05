La crítica se saca el sombrero ante esta película de terror

La protagonista, Ella, aparenta tenerlo absolutamente todo. Triunfa como diseñadora de interiores, habita una residencia digna de las mejores publicaciones de decoración y comparte su vida con un marido que la adora. Sin embargo, hay una fisura en ese cuadro perfecto que la convierte en una marginada social: su rotunda negativa a convertirse en madre. Ni su círculo íntimo, ni su familia, ni mucho menos el resto de la sociedad logran comprender o respetar su decisión, aunque ella insista una y otra vez en que así encuentra su felicidad.