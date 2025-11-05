El Presidente Donald Tru mp afirmó en el American Business Forum que Estados Unidos “recuperó su soberanía” y que atraviesa “la edad dorada de su economía”, durante un discurso de más de una hora ante miles de empresarios en el Kaseya Center de Miami.
ADVERTIENCIA
El día después de un Donald Trump atravesado por los disgustos
En el American Business Forum, Donald Trump afirmó que NY viró al "comunismo" y que Miami "será el destino de quienes quieran escapar de ese rumbo"
Abrió su exposición diciendo
En ese línea aseguró
Evaluación del mandato
Trump consideró lo suyo como un “renacimiento económico sin precedentes”, en nueve meses de gestión se alcanzaron “US$18 billones en inversiones” y proyectó llegar a “21 billones antes del final del mandato”.
“Hace un año éramos un país muerto. Ahora somos el más dinámico de cualquier lugar del mundo”,
Más adelante siguió con la lista de logros
Destacó el crecimiento del empleo y los salarios, señaló que “más estadounidenses están trabajando que en cualquier otro momento de la historia” y que los sueldos en las fábricas y minas “aumentan al ritmo más alto en seis décadas”.
También afirmó que la inflación “se está reduciendo rápidamente” y que el precio del combustible “pronto volverá a los dos dólares por galón”.
Sobre el final de un largo parlamento remarcó el valor de las figuras presentes en el foro como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el titular de la Fórmula 1, Stefano Domenicali y varios alcaldes del área de Miami. “Estamos haciendo grandes cosas. No podríamos estar en una mejor situación”, aseguró.
Trump cerró su discurso con una reafirmación de su mensaje nacionalista:
(Con información de AFP)
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 3 capítulos ideal para cerrar el día
La hora de los gobernadores ("la necesidad tiene cara de hereje")
El Trece se juega la última carta y paga cifras delirantes a un conductor: Quién negoció como un rey
Champions League: Liverpool vuelve a ganarle al Real Madrid
Marcelo Tinelli rompió el silencio y expone grieta Vila / Scaglione