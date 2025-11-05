El día después de un Donald Trump atravesado por los disgustos

Evaluación del mandato

Trump consideró lo suyo como un “renacimiento económico sin precedentes”, en nueve meses de gestión se alcanzaron “US$18 billones en inversiones” y proyectó llegar a “21 billones antes del final del mandato”.

“Hace un año éramos un país muerto. Ahora somos el más dinámico de cualquier lugar del mundo”,

image Donald Trump en el Forum de Miami (Foto medio 20 minutos)

Más adelante siguió con la lista de logros

Destacó el crecimiento del empleo y los salarios, señaló que “más estadounidenses están trabajando que en cualquier otro momento de la historia” y que los sueldos en las fábricas y minas “aumentan al ritmo más alto en seis décadas”.

También afirmó que la inflación “se está reduciendo rápidamente” y que el precio del combustible “pronto volverá a los dos dólares por galón”.

Sobre el final de un largo parlamento remarcó el valor de las figuras presentes en el foro como el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el titular de la Fórmula 1, Stefano Domenicali y varios alcaldes del área de Miami. “Estamos haciendo grandes cosas. No podríamos estar en una mejor situación”, aseguró.

Trump cerró su discurso con una reafirmación de su mensaje nacionalista:

La edad dorada de Estados Unidos ha comenzado y recién empieza. Somos una gran nación otra vez. El sueño americano vuelve a estar vivo y nunca más vamos a dejar que muera La edad dorada de Estados Unidos ha comenzado y recién empieza. Somos una gran nación otra vez. El sueño americano vuelve a estar vivo y nunca más vamos a dejar que muera

(Con información de AFP)

