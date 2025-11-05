Hay Marcelo Gallardo 2026. El entrenador de River seguirá al frente del plantel un año más, según anunció Stéfano Di Carlo, presidente del club, en una conferencia de prensa que brindó este miércoles junto al entrenador, en busca de llevar tranquilidad en medio de la crisis.
Gallardo sigue en River y Di Carlo marcó la cancha: "Nadie tiene las llaves del club"
En una conferencia de prensa conjunta, Stéfano Di Carlo anunció que Marcelo Gallardo continuará un año más como
05 de noviembre de 2025 - 18:22
"Hemos acordado la renovación de Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026", dijo Di Carlo en el inicio de la conferencia. Luego, le brindó un serio respaldo al entrenador. "A nivel personal creo profundamente en su figura, su persona, su determinación, su foco, su capacidad de trabajo y con perfecto registro de que ha llevado esta institución a lo más alto".
"Acá nadie tiene las llaves del club. La tienen los socios de River, y se la dan a cada administración cada cuatro años. Así funciona esta institución".
