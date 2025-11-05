Gallardo sigue en River y Di Carlo marcó la cancha: "Nadie tiene las llaves del club"

"Hemos acordado la renovación de Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026", dijo Di Carlo en el inicio de la conferencia. Luego, le brindó un serio respaldo al entrenador. "A nivel personal creo profundamente en su figura, su persona, su determinación, su foco, su capacidad de trabajo y con perfecto registro de que ha llevado esta institución a lo más alto".