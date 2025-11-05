¿Musulmán suelto en Nueva York?; River llega como "punto" al clásico; toquetearon a Sheinbaum

Si caen el domingo ante Boca, podrían comprometer su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

3-Un joven manoseó a la presidenta de México

Intentó besar a Claudia Sheinbaum en un acto público.

Todo ocurrió frente a una custodia inmóvil, incapaz de reaccionar ante la agresión.

El mismo Día de los Muertos (2/11), un alcalde fue asesinado en Michoacán, desatando preocupación por la violencia política.

¿Los aztecas no aprendieron la lección?

4-Feinmann sacado con empleados del Garrahan

El conductor de A24 recibió en el estudio a trabajadores del Hospital pediátrico quienes lograron un aumento salarial del 60% tras varios meses de lucha.

Pero cuando les preguntó cuánto ganaba, el periodista perdió la calma y terminó en una tensa discusión con sus invitados.

Una de las entrevistadas le recomendó hacer terapia, mientras celebraba que, por ahora, la lucha en el Garrahan había llegado a su fin.