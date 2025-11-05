¿Musulmán suelto en Nueva York?; River llega como "punto" al clásico; toquetearon a Sheinbaum

1-Un joven de 34 años nuevo alcalde de Nueva York
Zohran Mamdani será el primer titular del City Hall de origen musulmán en la ciudad más poblada de Estados Unidos.
En Nueva York, el alto costo de vida preocupa: un monoambiente en Manhattan puede superar los US$ 2.000 mensuales.
Los trenes y subtes pueden costar hasta US$ 18 por trayecto, haciendo que la Gran Manzana ya no sea una ciudad asequible para la clase media.
Se viene un nuevo Superclásico en La Bombonera y los millonarios llegan envueltos en una de sus peores crisis.
Los dirigidos por Marcelo Gallardo quedaron afuera de la Libertadores, no ganaron la Copa de la Liga, fueron eliminados de la Copa Argentina y hasta perdieron una final con Platense.
Si caen el domingo ante Boca, podrían comprometer su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Intentó besar a Claudia Sheinbaum en un acto público.
Todo ocurrió frente a una custodia inmóvil, incapaz de reaccionar ante la agresión.
El mismo Día de los Muertos (2/11), un alcalde fue asesinado en Michoacán, desatando preocupación por la violencia política.
¿Los aztecas no aprendieron la lección?
El conductor de A24 recibió en el estudio a trabajadores del Hospital pediátrico quienes lograron un aumento salarial del 60% tras varios meses de lucha.
Pero cuando les preguntó cuánto ganaba, el periodista perdió la calma y terminó en una tensa discusión con sus invitados.
Una de las entrevistadas le recomendó hacer terapia, mientras celebraba que, por ahora, la lucha en el Garrahan había llegado a su fin.