1er alcalde musulmán de Nueva York: Zohran Mamdani capitalizó a los desencantados de Donald Trump

Según la opinión generalizada, estoy lejos de ser el candidato perfecto. Soy joven, a pesar de mis esfuerzos por envejecer. Soy musulmán. Soy socialista democrático. Y, lo más grave de todo, me niego a disculparme por nada de esto (Mamdani)

Embed Mamdani: "New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant." pic.twitter.com/QF3up3c4k0 — Aaron Rupar (@atrupar) November 5, 2025

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, lanzó, y agregó que “si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”.

En tanto, al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey, un estado en el que Trump ganó en las elecciones presidenciales, la congresista demócrata Mikie Sherrill venció por amplio margen a su rival republicano, Jack Ciattarelli, convirtiéndose en la nueva gobernadora de Estado. "Sherrill hizo una intensa campaña para vincular a su oponente con el presidente, cuyos índices de aprobación han caído en picada en todo el país en los últimos meses", afirma el Financial Times.

En Virginia, la ex congresista demócrata Abigail Spanberger también le arrebató la gobernación a los republicanos, consagrándose como la primera mujer gobernadora del estado.

Zohran Mamdani: Primer alcalde musulmán en NY, con la mayor comunidad judía por fuera de Israel

Hijo de una cineasta indo-estadounidense y de un politólogo, Zohran Mamdani, ahora el alcalde electo de Nueva York, ha podido sepultar, con su triunfo en las urnas del martes, la campaña de desprestigio y la islamofobia contra su persona, al mismo tiempo que ha logrado ser sido elegido a pesar de las amenazas de Donald Trump de retener los fondos federales en caso de su victoria.

Mamdani sobrevivió al escarmiento público más vil del ala republicana proisraelí, que observaba con incomodidad y recelo su apoyo a la causa palestina y su condena a los crímenes de lesa humanidad en Gaza. De hecho, el candidato a alcalde de Trump, Andrew Cuomo, con el que se dirimió la contienda por Nueva York, se había reído con un locutor de radio que dijo que Mamdani animaría otro atentado como el del 11-S.

Embed New York es una de las capitales más visitadas del planeta y de los Estados Unidos. Acaba de dar un giro político y será gobernada por el inmigrante y demócrata anti Trump @ZohranKMamdani que hizo su campaña básicamente a través de TikTok (tiene dos millones de seguidores) y en… https://t.co/5zgl2aJpMY pic.twitter.com/Q0NFYQy6Ld — Lucas Morando (@morandolucas) November 5, 2025

También, Curtis Sliwa, el candidato republicano, lo había acusado falsamente de apoyar la “yihad global”. Del mismo modo, el alcalde Eric Adams, quien suspendió su campaña de reelección y dio su respaldo a Andrew Cuomo, había dicho que la Nueva York corría el riesgo de caer en el “extremismo islámico” si Mamdani resultaba alcalde.

Sin embargo, a pesar de la campaña sucia en su contra, Mamdami se ha convirtido en el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York, una ciudad con la comunidad judía más grande del mundo por fuera de Israel, pero que a la vez alberga la mayor población musulmana de Estados Unidos.

image Zohran Mamdami, el asambleísta por el 36.º distrito nuevayorkino, a quien Trump tildó de "un lunático comunista" y un "desastre inminente", se coronó de gloria en los comicios de este martes.

El dirigente demócrata de 34 años, según los primeros resultados electorales en base al 90% de mesas escrutadas, ha sido elegido por el 50,4% de los votos, nueve puntos encima del candidato de Trump, y ,en términos de los analistas políticos estadounidenses, su victoria se ha logrado gracias a que capitalizó el voto de algunos republicanos desencantados con la actual política de Donald Trump.

“Hay muchísimos votantes de todo tipo, condición y color, que están hartos de Trump”, dijo Charlie Cook, un veterano analista político.

En ese sentido, muchos republicanos están inconformes con el mal manejo de Trump con el cierre de gobierno federal (shutdown), el más largo de la historia, que deja a muchos de sus votantes sin goce de sueldo. Al mismo tiempo, le echan en cara que no cumplió con su palabra de honor de poner a Estados Unidos Primero, al respaldar económicamente al presidente argentino Javier Milei (en detrimento de los agricultores norteamericanos), y le reprochan que se ha bajado los pantalones ante el gobierno israelí que incumple la frágil tregua en Gaza.

La votación fue la primera gran prueba electoral del segundo mandato de Trump, durante el cual ha sacudido el comercio mundial con altos aranceles, ha reprimido a los inmigrantes, ha desplegado tropas estadounidenses en ciudades americanas y ha derribado parte de la Casa Blanca para dar cabida a un salón de baile financiado por donantes. (Financial Times)

Por eso, en el discurso de aceptación de la derrota de Andrew Cuomo, el candidato de Trump, calificó su campaña como “una señal de alerta de que nos dirigimos por un camino muy peligroso” y señaló que “casi la mitad de los neoyorquinos no votaron a favor de una agenda gubernamental que hace promesas que sabemos que no se pueden cumplir”.

Abigail Spanberger fue electa gobernadora de Virginia

Se trata de un estado vecino a Washington y allí viven muchos funcionarios del estado federal y contratistas. Como el gobierno nacional está cerrado (shutdown) hace un mes, el ánimo de los votantes fue mayoritariamente adverso a Trump.

La candidata demócrata derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y le dio a su partido una victoria clave de cara a las elecciones de medio término de 2026.

Spanberger es excongresista demócrata y exagente de la CIA. Ahora, se convirtió en la próxima gobernadora de Virginia y la primera mujer en ocupar el cargo de jefa del Ejecutivo del estado.

image Demócratas ganan en Virginia

Nueva Jersey: también derrotan a Trump

La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó el martes los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses, en una contienda vista como una prueba temprana de la popularidad del presidente un año después de su reelección a la Casa Blanca.

Sherrill, una ex piloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.

image Mikie Sherrill

El hermanastro de J.D. Vance derrotado en Cincinatti

En la ciudad más importante de Ohio, el demócrata Aftab Pureval ganó la reelección como alcalde derrotando a Cory Bowman, un republicano que es medio hermano del vicepresidente de los Estados Unidos

image El demócrata Aftab Pureval

