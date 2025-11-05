Nueva York, la ciudad de las luces, de la diversidad lingüística y de la moda, pero también de la marginalidad y el consumo en las calles, ahora tiene a su primer alcalde musulmán, Zohran Mamdani, de 34 años, un dirigente de la izquierda del Partido Demócrata, que le acaba de ganar la "pulseada" a Donald Trump en las urnas de este martes .
BATACAZO EN URNAS
1er alcalde musulmán de Nueva York: Zohran Mamdani capitalizó a los desencantados de Donald Trump
Zohran Mamdani, de la izquierda del Partido Demócrata, se convierte en el primer alcalde musulmán de Nueva York, derrotando al elegido de Donald Trump. Los republicanos también pierden en Nueva Jersey y Virginia.
Mamdani, de ascendencia ugandesca y quien se autodefine como un socialista demócrata, se coronó de gloria al obtener el 50,4% de los votos, frente al 41,6% de Andrew Cuomo (respaldado por Donald Trump) y el 7,1% de Sliwa (candidato republicano), convirtiéndose en el alcalde más joven de la historia y el primer alcalde musulmán de Nueva York.
Asambleísta y miembro de la organización Socialistas Democráticos de América (SDS), derrotó al candidato apoyado por Donald Trump, Andrew Cuomo, y venció implacable la retórica que lo quería emparentar con el terrorismo islámico y que lo tildaba de un “lunático comunista” por haber hablado de salud pública, de impuestos a las grandes fortunas y acceso a la vivienda. Tampoco hizo mella la amenaza de Donald Trump, en las horas previas a las elecciones municipales, en la que les advertía a los nuevayorquinos que cortaría los fondos federales para este distrito si Mamdani obtenía el triunfo en la alcaldía.
“Donald Trump, ya que sé que me estás viendo… tengo cuatro palabras para ti: ¡Sube el volumen!”, dijo Mamdani en su discurso de victoria de ayer a la noche, luego del escrutinio d elas primeras mesas, que ya lo faban como ganador por amplio margen. “Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”, sentenció.
"Nueva York, esta noche me han dado un mandato para el cambio", agregó, prometiendo "despertar cada mañana con un único propósito: hacer de esta ciudad un lugar mejor para que el día anterior".
“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, lanzó, y agregó que “si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer”.
En tanto, al otro lado del río Hudson, en Nueva Jersey, un estado en el que Trump ganó en las elecciones presidenciales, la congresista demócrata Mikie Sherrill venció por amplio margen a su rival republicano, Jack Ciattarelli, convirtiéndose en la nueva gobernadora de Estado. "Sherrill hizo una intensa campaña para vincular a su oponente con el presidente, cuyos índices de aprobación han caído en picada en todo el país en los últimos meses", afirma el Financial Times.
En Virginia, la ex congresista demócrata Abigail Spanberger también le arrebató la gobernación a los republicanos, consagrándose como la primera mujer gobernadora del estado.
Zohran Mamdani: Primer alcalde musulmán en NY, con la mayor comunidad judía por fuera de Israel
Hijo de una cineasta indo-estadounidense y de un politólogo, Zohran Mamdani, ahora el alcalde electo de Nueva York, ha podido sepultar, con su triunfo en las urnas del martes, la campaña de desprestigio y la islamofobia contra su persona, al mismo tiempo que ha logrado ser sido elegido a pesar de las amenazas de Donald Trump de retener los fondos federales en caso de su victoria.
Mamdani sobrevivió al escarmiento público más vil del ala republicana proisraelí, que observaba con incomodidad y recelo su apoyo a la causa palestina y su condena a los crímenes de lesa humanidad en Gaza. De hecho, el candidato a alcalde de Trump, Andrew Cuomo, con el que se dirimió la contienda por Nueva York, se había reído con un locutor de radio que dijo que Mamdani animaría otro atentado como el del 11-S.
También, Curtis Sliwa, el candidato republicano, lo había acusado falsamente de apoyar la “yihad global”. Del mismo modo, el alcalde Eric Adams, quien suspendió su campaña de reelección y dio su respaldo a Andrew Cuomo, había dicho que la Nueva York corría el riesgo de caer en el “extremismo islámico” si Mamdani resultaba alcalde.
Sin embargo, a pesar de la campaña sucia en su contra, Mamdami se ha convirtido en el primer alcalde musulmán de la historia de Nueva York, una ciudad con la comunidad judía más grande del mundo por fuera de Israel, pero que a la vez alberga la mayor población musulmana de Estados Unidos.
El dirigente demócrata de 34 años, según los primeros resultados electorales en base al 90% de mesas escrutadas, ha sido elegido por el 50,4% de los votos, nueve puntos encima del candidato de Trump, y ,en términos de los analistas políticos estadounidenses, su victoria se ha logrado gracias a que capitalizó el voto de algunos republicanos desencantados con la actual política de Donald Trump.
“Hay muchísimos votantes de todo tipo, condición y color, que están hartos de Trump”, dijo Charlie Cook, un veterano analista político.
En ese sentido, muchos republicanos están inconformes con el mal manejo de Trump con el cierre de gobierno federal (shutdown), el más largo de la historia, que deja a muchos de sus votantes sin goce de sueldo. Al mismo tiempo, le echan en cara que no cumplió con su palabra de honor de poner a Estados Unidos Primero, al respaldar económicamente al presidente argentino Javier Milei (en detrimento de los agricultores norteamericanos), y le reprochan que se ha bajado los pantalones ante el gobierno israelí que incumple la frágil tregua en Gaza.
Por eso, en el discurso de aceptación de la derrota de Andrew Cuomo, el candidato de Trump, calificó su campaña como “una señal de alerta de que nos dirigimos por un camino muy peligroso” y señaló que “casi la mitad de los neoyorquinos no votaron a favor de una agenda gubernamental que hace promesas que sabemos que no se pueden cumplir”.
Demócratas derrotan a Trump: recuperan Virginia, ganan en Nueva York y Nueva Jersey
Abigail Spanberger fue electa gobernadora de Virginia
Se trata de un estado vecino a Washington y allí viven muchos funcionarios del estado federal y contratistas. Como el gobierno nacional está cerrado (shutdown) hace un mes, el ánimo de los votantes fue mayoritariamente adverso a Trump.
La candidata demócrata derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears y le dio a su partido una victoria clave de cara a las elecciones de medio término de 2026.
Nueva Jersey: también derrotan a Trump
La congresista demócrata Mikie Sherrill ganó el martes los comicios a la gobernación de Nueva Jersey, según proyectaron medios estadounidenses, en una contienda vista como una prueba temprana de la popularidad del presidente un año después de su reelección a la Casa Blanca.
Sherrill, una ex piloto de la Marina que se apoyó en sus credenciales de seguridad nacional, derrotó al empresario republicano y ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli.
El hermanastro de J.D. Vance derrotado en Cincinatti
En la ciudad más importante de Ohio, el demócrata Aftab Pureval ganó la reelección como alcalde derrotando a Cory Bowman, un republicano que es medio hermano del vicepresidente de los Estados Unidos
