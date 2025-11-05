Lesiones por doquier: los jugadores de Boca y River que no llegarían al Superclásico

Más allá de esta situación complicada, el Millonario podría recibir ayuda de sus competidores: si Rosario Central o el CABJ salen campeones del Torneo Clausura, liberarán un cupo, por lo que entraría a fase de grupos. Al mismo tiempo, en caso de salir campeón del torneo local, conseguirá la clasificación directa.

Los lesionados de Boca y River para afrontar el Superclásico

En la semana superclásica, tanto Úbeda como Gallardo diagraman lo que les depara la gran cita en La Bombonera. Hay jugadores que, por rendimiento, se sacan solos del partido de la fecha. Se recomienda leer el análisis 'Qué jugadores de Boca y River no deben jugar el Superclásico'.

En ese sentido, hay futbolistas con los que no podrán contar los entrenadores de uno y otro equipo por distintas lesiones. Empecemos con el Xeneize, que será el local:

Rodrigo Battaglia : el ex Atlético Mineiro, que venía en un gran nivel y conformado un tándem en el mediocampo con Leandro Paredes, padece una distensión grado II en el sóleo izquierdo . No será de la partida ante River en el Superclásico.

: el ex Atlético Mineiro, que venía en un gran nivel y conformado un tándem en el mediocampo con Leandro Paredes, padece una . No será de la partida ante River en el Superclásico. Alan Velasco : el creador de juego sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y será baja hasta 2026. No justificó, hasta aquí, ni un poco de los 10 millones de dólares invertidos por él...

: el creador de juego sufrió una y será baja hasta 2026. No justificó, hasta aquí, ni un poco de los 10 millones de dólares invertidos por él... La duda de Edinson Cavani: arrastra una inflamación de la bursa del psoas derecho y no juega desde el 14 de septiembre, en la visita a Rosario Central. Todavía no se pudo sumar al grupo para entrenarse a la par y, a este ritmo, la tiene difícil para poder estar en el Súper en La Bombonera, aunque hará todo el esfuerzo para poder meterse de mínima en la lista de concentrados. Metió cuatro goles en el año y se perdió 18 de los 39 encuentos del xeneize.

Por el lado de River Plate, el Muñeco Gallardo deberá encontrar el equipo (que ya de por sí le cuesta y mucho con todos a disposición) con ciertas ausencias.

Gonzalo Montiel: sufrió un esguince leve en la rodilla izquierda en la previa de la derrota del Millonario ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Hará todo lo posible por completar una buena semana de trabajo y sueña con ser titular en La Bombonera. De no llegar en condiciones físicas, Fabricio Bustos ocupará su lugar.

sufrió un en la previa de la derrota del Millonario ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Hará todo lo posible por completar una buena semana de trabajo y sueña con ser titular en La Bombonera. De no llegar en condiciones físicas, Fabricio Bustos ocupará su lugar. Sebastián Driussi: arrastra desde el 24 de octubre una distensión en el bíceps femoral izquierdo y es duda para el Superclásico, dado que ahí mismo ya había sufrido dos desgarros este año. En el cuerpo técnico creen que podría llegar justo y verdaderamente lo necesitan.

arrastra desde el 24 de octubre una y es duda para el Superclásico, dado que ahí mismo ya había sufrido dos desgarros este año. En el cuerpo técnico creen que podría llegar justo y verdaderamente lo necesitan. Facundo Colidio: a diferencia de Montiel y Driussi, el surgido futbolísticamente en Boca está completamente descartado para ser de la partida el próximo domingo. El ex Tigre sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y tendrá tres semanas de recuperación.

image Gallardo se aferra a que Montiel y Driussi se recuperen de sus dolencias físicas.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River

El Superclásico del fútbol argentino se disputará el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de nuestro país.

En las próximas horas se conocerá el árbitro designado para impartir justicia, que no saldrá de Yael Falcon Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez -siendo este último quien corre con mayor ventaja-.

Dónde se juega el Superclásico entre Boca y River

El partido será disputado en el Estadio Alberto José Armando, popularmente conocido como La Bombonera.

En las dos últimas oportunidades que se enfrentaron en ese escenario, ganó el Millonario. En 2023, por 2-0 (lo dirigía Martín Demichelis), y en 2024, por 1-0, con Marcelo Gallardo al frente del primer equipo.