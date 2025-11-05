En X existe la posibilidad de que algunos tuits que tienen ya varios años se conviertan en virales en pocas horas. En este caso, muchos hinchas de Boca Juniors se sorprendieron por un posteo de la reconocida periodista Sofi Martínez.
Sorpresa en Boca Juniors por un tuit (viejo) de Sofi Martínez
Un tuit de hace varios años de Sofi Martínez causó furor en X. Sobre todo se sorprendieron los de Boca Juniors.
Cabe aclarar que no es una semana más para los simpatizantes del Xeneize debido a que el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30, disputarán el Superclásico ante River Plate en la Bombonera.
El tuit de Sofi Martínez que se volvió viral
En su cuenta de más de 100 mil seguidores, Sofi Martínez subió un tuit hace más de 10 años sin saber que una década después se iba a volver viral.
El posteo es del 3 de mayo de 2015, día en el que ganó el Xeneize 2 a 0 con goles de Cristian Pavón y Pablo Pérez.
Boca vs River
Boca Juniors de Claudio Úbeda se enfrentará a River Plate de Marcelo Gallardo en medio de esta crisis absoluta para el Millonario
El club de Núñez deberá visitar a Boca Juniors el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16:30 horas de Argentina.
El juez principal no saldrá de Yael Falcon Pérez, Facundo Tello y Nicolás Ramírez -siendo este último quien corre con mayor ventaja-.
Este partido podría clasificar de manera directa al Xeneize a la Copa Libertadores de 2026.
Mismo dos empates (ante River y en la fecha final ante Tigre) podrían meter a los de Úbeda de manera directa en la próxima edición de la competencia que no juega hace dos años.
No solo es un encuentro importante por el logro propio, sino que también es un partido relevante por lo que se puede generar en el rival.
Gallardo vive su crisis más importante de sus dos ciclos en el Millonario y una derrota ante Boca podría ser muy dura.
