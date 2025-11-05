Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por una estrella y la clasificación a 'Lali'

En una fecha polémica y atípica para definir una Copa Argentina, Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se verán las caras en Alta Córdoba, luego de días de tironeos y especulaciones por la designación de la sede del partido. La Lepra Mendocina y el Bicho tienen una cita con la historia.
HORARIO, TV Y FORMACIONES
El conjunto Alfredo Berti se ilusiona con ganar su primer título nacional en la máxima categoría, y, así, sacar pasaje a la Libertadores por primera vez en su historia. Viene de caer en Mar del Plata ante Aldosivi por 1-3, en un duelo en el que preservó a todos sus futbolistas titulares. Ni el aguatero fue...
Su camino en la Copa Argentina comenzó con victoria 1-0 frente a Estudiantes de Caseros por los 32vos de final, para luego eliminar a Platense por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos. En 8vos., la Lepra se impuso 2-1 ante Central Córdoba de Rosario y en cuartos de final le ganó 3-1 a Tigre. En semifinales, le ganó 4-3 por penales a River tras empatar 0-0 en tiempo regular.
Por el lado de Argentinos Juniors, hay que destacar que tuvo un año mucho más regular y destacado que su rival de turno. El Bicho, si bien no participó de copas internacionales como a veces sucede, protagonizó el plano local, ya que terminó 1º en la Zona A en el Apertura en el que terminó quedando eliminado ante San Lorenzo de Almagro en cuartos de final.
En el Clausura, sin embargo, su performance dista de ser la que fue en la primera parte del año: se ubica 12º con 18 puntos -seis más que IRM-, aunque a una unidad de Tigre, el último que está sacando boleto a los play-offs. En la Tabla Anual acumula 51 puntos y marcha 4º, es decir, en puestos de Copa Sudamericana.
Argentinos debutó en la actual edición de la Copa Argentina con goleada 3-0 sobre Central Norte de Salta, y en 16vos de final ganó con el mismo resultado a Excursionistas. En octavos venció 2-1 a Aldosivi, en cuartos por la mínima a Lanús (1-0) y en las semifinales le dio vuelta el partido a Belgrano de Córdoba y se impuso 2-1.
A qué hora se juega Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina
El cotejo comenzará a las 21:10 horas. El escenario será el estadio Juan Domingo Perón, hogar de Instituto de Córdoba.
Nicolás Ramírez será el árbitro principal (y es el mayor candidato a dirigir el Superclásico del próximo domingo 9 de noviembre entre Boca y River). Héctor Paletta será el responsable del VAR.
Por dónde transmiten Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina
El encuentro podrá ser sintonizado a través de TyC Sports y TyC Sports Play.
La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina
Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa y Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Mauricio Cardillo; Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce.
La probable formación de Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia, por la final de la Copa Argentina
Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina.
Enojo con la AFA por el día designado para la final de la Copa Argentina
El pasado lunes 27 de octubre por la tarde, AFA había oficializado la fecha (pero no la sede ni el horario) de la final de la Copa Argentina que se disputará entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors.
La definición será este miércoles 5 de noviembre, algo que rompe con todos los registros históricos del torneo más federal de todos, cuyas finales suelen tener lugar hacia fines de noviembre o principios de diciembre.
En 2024, Central Córdoba hizo historia al vencer a Vélez en la final un 11 de diciembre; en 2023, Estudiantes de La Plata dio la vuelta olímpica ante Defensa y Justicia un 13 de diciembre.
En 2022, el Patronato-Talleres de Córdoba fue un paréntesis, ya que la final se disputó un 30 de octubre porque era año mundialista y los torneos debían finalizar antes de lo habitual.
Vamos con una más: Boca-Talleres, en 2021, definieron el certamen un 8 de diciembre.
La sospecha de los hinchas tiene que ver con una supuesta jugada de Claudio Chiqui Tapia, quien "obligó" al Bicho a poner suplentes el pasado sábado (1/11) ante Barracas Central, ya que el Guapo se está jugando la clasificación a la Sudamericana 2026.
Los fanáticos de ambos equipos no se esperaban definir la Copa Argentina tan pocos días después de acceder a la final. Además, la organización del torneo primero comunicó la fecha y se tomó de dos a tres días hábiles para notificar la sede del partido. Un nuevo papelón más se ha consumado, y los que lo padecen son siempre los mismos...