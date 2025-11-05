Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por una estrella y la clasificación a 'Lali'

Argentinos debutó en la actual edición de la Copa Argentina con goleada 3-0 sobre Central Norte de Salta, y en 16vos de final ganó con el mismo resultado a Excursionistas. En octavos venció 2-1 a Aldosivi, en cuartos por la mínima a Lanús (1-0) y en las semifinales le dio vuelta el partido a Belgrano de Córdoba y se impuso 2-1.

image El Argentinos de Nico Diez quiere clasificarse hoy a la Libertadores y no depender de la Tabla Anual.

A qué hora se juega Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina

El cotejo comenzará a las 21:10 horas. El escenario será el estadio Juan Domingo Perón, hogar de Instituto de Córdoba.

Nicolás Ramírez será el árbitro principal (y es el mayor candidato a dirigir el Superclásico del próximo domingo 9 de noviembre entre Boca y River). Héctor Paletta será el responsable del VAR.

Por dónde transmiten Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina

El encuentro podrá ser sintonizado a través de TyC Sports y TyC Sports Play.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors, por la final de la Copa Argentina

Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Leonard Costa y Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Mauricio Cardillo; Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce.

La probable formación de Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia, por la final de la Copa Argentina

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina.

¡HOY HAY FINAL DE COPA ARGENTINA!



Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors.



¿Quién se queda con el título? pic.twitter.com/7C9mnr6ami — dataref (@dataref_ar) November 5, 2025

Enojo con la AFA por el día designado para la final de la Copa Argentina

El pasado lunes 27 de octubre por la tarde, AFA había oficializado la fecha (pero no la sede ni el horario) de la final de la Copa Argentina que se disputará entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors.

La definición será este miércoles 5 de noviembre, algo que rompe con todos los registros históricos del torneo más federal de todos, cuyas finales suelen tener lugar hacia fines de noviembre o principios de diciembre.

En 2024, Central Córdoba hizo historia al vencer a Vélez en la final un 11 de diciembre; en 2023, Estudiantes de La Plata dio la vuelta olímpica ante Defensa y Justicia un 13 de diciembre.

En 2022, el Patronato-Talleres de Córdoba fue un paréntesis, ya que la final se disputó un 30 de octubre porque era año mundialista y los torneos debían finalizar antes de lo habitual.

Vamos con una más: Boca-Talleres, en 2021, definieron el certamen un 8 de diciembre.

La sospecha de los hinchas tiene que ver con una supuesta jugada de Claudio Chiqui Tapia, quien "obligó" al Bicho a poner suplentes el pasado sábado (1/11) ante Barracas Central, ya que el Guapo se está jugando la clasificación a la Sudamericana 2026.

Los fanáticos de ambos equipos no se esperaban definir la Copa Argentina tan pocos días después de acceder a la final. Además, la organización del torneo primero comunicó la fecha y se tomó de dos a tres días hábiles para notificar la sede del partido. Un nuevo papelón más se ha consumado, y los que lo padecen son siempre los mismos...