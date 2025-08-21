Los incidentes ocurridos anoche (20/8) entre los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, traerá fuertes e inmediatas represalias. Según trascendió, ambos equipos serán descalificados de la Copa Sudamericana 2025 y no tendrán permitido participar, en 2026, de competencias internacionales. Gol de Independiente Rivadavia y de Deportivo Riestra.
COPA SUDAMERICANA 2026
Independiente Rivadavia y Riestra se ilusionan por la sanción a Independiente
La Conmebol actuaría de oficio y dejaría sin Copas Internacionales a Independiente para 2026. Ojo con Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra...
Cada imagen es peor que la anterior. Cada video estremece más que el anterior. El Rojo y la U no reanudarán los 45 minutos que adeudan y quedarán, probablemente, eliminados. Más allá de que los chilenos ganaban la serie por 2 a 1, el órgano que regula el fútbol en Sudamerica resolvería la expulsión de ambos clubes.
El fútbol pasó a un segundo plano por los violentos disfrazados de hinchas que arruinaron lo que debía ser una jornada de definición en Avellaneda. El horror se apoderó de las tribunas del hogar de Independiente con corridas, proyectiles que volaban de un lado a otro, palazos, bombas de estruendo y más...
A continuación, el saldo que arrojó la traumática noche en Avellaneda:
- Diez personas detenidas
- 90 heridos
- Se habla de 5 muertos
- Partido cancelado, no suspendido
- Ambos equipos quedarían eliminados de la Copa Sudamericana 2025 y no tendrían permitido disputar torneos internacionales en 2026
Rivadavia y Riestra podrían beneficiarse de la sanción a Independiente
Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra podrían verse beneficiados de lo que a esta hora es hipotético, pero también, altamente probable.
La Comisión Disciplinaria de Conmebol determinará el monto de los daños ocasionados o los perjuicios financieros después de considerar las circunstancias de cada caso en particular y las pruebas disponibles.
En ese contexto, si finalmente se concreta la rumoreada sanción que impediría a Independiente y a Universidad de Chile participar en torneos internacionales el año próximo, además de ser descalificados de la edición actual de la Copa Sudamericana, se plantearía un escenario favorable para Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra.
La Lepra y el Malevo están ubicados 11º y 12º en la Tabla Anual, respectivamente. Ambos ascendieron a la Primera Divisón en 2023 y casi nunca se preocuparon por la tabla del descenso, sino por la tabla de clasificación a copas. Algo totalmente impensado años atrás...
Por clasificación general, Conmebol otorga tres cupos a la Argentina para la Copa Libertadores y seis plazas para la Copa Sudamericana. De momento, los que clasifican a la Libertadores que viene por Tabla Anual son River, Rosario Central y Boca. Platense ya sacó pasaje por haber conquistado el Torneo Apertura. Se sumará el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina. Hipotéticamente, puede haber un lugar más en caso de que algún club argentino diera la vuelta olímpica en la actual edición del mayor galardón de América.
Para el trofeo de mayor relevancia en Sudamérica, en cambio, los clasificados momentáneamente son Argentinos Juniors, Huracán, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Racing.
Muy cerca de La Academia están Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra. Los de Gustavo Costas acumulan 32 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Alfredo Berti y el que conduce Gustavo Benítez ostentan 31 unidades.
Restan once jornadas en la Liga Profesional de Fútbol. Es una vida. Sin embargo, no es descabellado (y Golazo24 lo viene adviertiendo hace tiempo) que los de Nueva Pompeya y los mendocinos logren la tan ansiada clasificación a la Copa Sudamericana 2026.
