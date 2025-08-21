Independiente Rivadavia y Riestra se ilusionan por la sanción a Independiente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cristoffede/status/1958514852923674768&partner=&hide_thread=false Alguien muy importante en @CONMEBOL me acaba de decir que el club local y la Policía local son los responsables de la seguridad y "le erraron". En lo deportivo, definirá el Tribunal de Disciplina. El antecedente violento por Copa en Colo Colo-Fortaleza terminó en:



Partido… pic.twitter.com/S9txj9ZPGi — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) August 21, 2025

Rivadavia y Riestra podrían beneficiarse de la sanción a Independiente

Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra podrían verse beneficiados de lo que a esta hora es hipotético, pero también, altamente probable.

La Comisión Disciplinaria de Conmebol determinará el monto de los daños ocasionados o los perjuicios financieros después de considerar las circunstancias de cada caso en particular y las pruebas disponibles.

En ese contexto, si finalmente se concreta la rumoreada sanción que impediría a Independiente y a Universidad de Chile participar en torneos internacionales el año próximo, además de ser descalificados de la edición actual de la Copa Sudamericana, se plantearía un escenario favorable para Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra.

La Lepra y el Malevo están ubicados 11º y 12º en la Tabla Anual, respectivamente. Ambos ascendieron a la Primera Divisón en 2023 y casi nunca se preocuparon por la tabla del descenso, sino por la tabla de clasificación a copas. Algo totalmente impensado años atrás...

image Riestra y Rivadavia, Rivadavia y Riestra.

Por clasificación general, Conmebol otorga tres cupos a la Argentina para la Copa Libertadores y seis plazas para la Copa Sudamericana. De momento, los que clasifican a la Libertadores que viene por Tabla Anual son River, Rosario Central y Boca. Platense ya sacó pasaje por haber conquistado el Torneo Apertura. Se sumará el campeón del Clausura y el de la Copa Argentina. Hipotéticamente, puede haber un lugar más en caso de que algún club argentino diera la vuelta olímpica en la actual edición del mayor galardón de América.

Para el trofeo de mayor relevancia en Sudamérica, en cambio, los clasificados momentáneamente son Argentinos Juniors, Huracán, Barracas Central, San Lorenzo, Tigre y Racing.

Muy cerca de La Academia están Independiente Rivadavia y Deportivo Riestra. Los de Gustavo Costas acumulan 32 puntos, mientras que el conjunto dirigido por Alfredo Berti y el que conduce Gustavo Benítez ostentan 31 unidades.

image Los clasificados momentáneamente a la Copa Sudamericana 2026 y sus más inmediatos perseguidores. Independiente podría correrse del medio si se confirma la sanción de Conmebol de no dejarlo participar de contiendas internacionales. (Foto: Captura Promiedos.com).

Restan once jornadas en la Liga Profesional de Fútbol. Es una vida. Sin embargo, no es descabellado (y Golazo24 lo viene adviertiendo hace tiempo) que los de Nueva Pompeya y los mendocinos logren la tan ansiada clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

