Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación

image La moda de Shein y Temu arribó a la Argentina.

Shein y Temu causan estragos en Argentina

La posibilidad de importar productos mucho más baratos y de buena calidad dejó a la industria argentina completamente relegada. Lo cierto es que los precios de la indumentaria en el país son cada vez más altos y sin duda no pueden competir contra Shein o Temu. Además, el hecho de tener una amplia selección de artículos en un solo lugar es, sin duda, muy tentador.