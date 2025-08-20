INDUSTRIA
Se confirmó el gran problema de Shein y Temu en Argentina: mucha preocupación
Shein y Temu son dos plataformas que están siendo furor en el mundo. En Argentina muchos la utilizan y los problemas no tardaron en llegar a la industria.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió sobre los problemas que tiendas como Shein o Temu están causando en el país. Lo cierto es que actualmente hay falta de competitividad porque estas grandes plataformas captan todas las ventas. Los precios en Argentina no se pueden mantener tan bajos y eso hace que las ventas caigan de gran manera.
Shein y Temu causan estragos en Argentina
La posibilidad de importar productos mucho más baratos y de buena calidad dejó a la industria argentina completamente relegada. Lo cierto es que los precios de la indumentaria en el país son cada vez más altos y sin duda no pueden competir contra Shein o Temu. Además, el hecho de tener una amplia selección de artículos en un solo lugar es, sin duda, muy tentador.
Los comerciantes de indumentaria o calzado están produciendo poco porque no tienen grandes volúmenes de venta y, además, tampoco venden como hasta hace algún tiempo. El efecto Shein ya arribó en el país y es difícil que puedan pelear contra él. Por ende, deberán ajustar los precios o bien generar ingresos con otro tipo de estrategia.
"Hay una gran presión de las plataformas chinas", expresó Salvador Fermenía, vocero de CAME. A su vez, aseguró que "hace más de tres años que la industria pyme no logra superar el 60 por ciento de uso de capacidad instalada", sostuvo en diálogo con Radio 750.
En este sentido, culpa a las plataformas chinas por las pocas ventas que hay actualmente en el sector. Sin duda la llegada de estos grandes importadores movieron muchísimo la aguja en cuanto a cómo consumen los argentinos y de qué manera desean hacerlo.
---------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Ni Shein ni Temu: el lugar de Buenos Aires para comprar más barato y que es furor
El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan
Supermercado remata celulares con hasta 50% de descuento y precios únicos
MODO vs Mercado Pago: Pulseada por ver quién se queda con los pagos en el exterior