Congreso en tensión y dólar contenido: los mercados se mueven con cautela

Esta pseudo estabilización del dólar responde a las altas tasas de cauciones y a la necesidad de los bancos de cerrar posiciones de antemano. Los especialistas advierten que a medida que se vayan liberando los pesos, podría bajar la tasa de interés y volver a presionar sobre el dólar, especialmente en la entrada al segundo semestre del año.

Bonos y riesgo país

Los bonos en general sufrieron bajas de alrededor de un punto, desde el AL30, que cayó 0,7% al AL35, que sufrió una pérdida de 1,3%.

De todas maneras, el riesgo país se mantuvo en 706 puntos básicos, de acuerdo con la medición de JP Morgan.

Merval y acciones

El Merval tuvo una leve caída de 0,17%. Las principales acciones rindieron de mnaera dispar. Mientras que Loma Negra subió 1,32% y Pampa energía lo hizo por 0,54%, la cotización de YPF sufrió una perdida de (-1,31%) y la de Grupo Galicia cayó (-0,16%).

ADRs

Finalmente, las principales acciones locales con cotización en Wall Street tuvieron malos rendimientos. La petrolera nacional YPF cayó (-1,69%), Globant (-1,56), Banco Supervielle (-0,8%), Mercado Libre (-0,36%) y BBVA Banco Francés se mantuvo casi sin variaciones, pero siempre a la baja (-0,03%).

Estas caídas estuvieron traccionadas por el mal rendimiento de los principales índices bursátiles de Estados Unidos: El S&P 500 cayó (-0,24%) y el Nasdaq Composite tuvo pérdidas por (-0,67%). Solo el Industrial Dow Jones tuvo una leve suba de 0,04%.

