Guerra de encuestas: 2 sondeos con ganadores muy distintos

Pero la atención estará puesta en la Primera (que agrupa a partidos del corredor norte como San Isidro, Vicente López y Tigre) y la Tercera (partidos del corredor sur + La Matanza). Este último es un bastión histórico del PJ mientras que el primero puede oscilar entre el peronismo y el no peronismo.

Encuestas

Hasta ahora, las encuestas habían mostrado una supremacía total de Fuerza Patria en el Tercera, mientras que registran una ventaja clara de los libertarios en la Primera. Así fue en los trabajos de las consultoras CB Consultora y Proyección, publicados oportunamente por Urgente24.

Sin embargo, en las últimas horas aparecieron sondeos que discrepan con los anteriores: un trabajo le adjudica la victoria a LLA en ambas secciones decisivas, mientras que otro hace lo mismo pero con Fuerza Patria.

Todo para LLA

En el primer caso, se trata de la encuesta de Isasi-Burdman, que abarcó 2.118 entrevistas presenciales realizadas durante agosto.

El mismo arroja que LLA logra un 36% de intención de voto en la Primera sección electoral, cuya boleta lidera el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Fuerza Patria secunda con el 27%, con la nómina que encabeza el ministro de Obras Públicas de Axel Kicillof, Gabriel Katopodis.

La 3ra vía de Somos Buenos Aires, liderada por el alcalde de Tigre, Julio Zamora, queda muy atrás en este sondeo: apenas recoge el 5% de las adhesiones.

En este muestra, es muy alto del nivel de indecisos: 24%.

isasi1

Por otra parte, el estudio de Viviana Isasi y Julio Burdman también muestra a los libertarios como la opción más elegida en la 3ra sección, aunque se achica la distancia: 35% para LLA, con la lista que encabeza el excomisario Maximiliano Bondarenko, y 31% para Fuerza Patria, con la nómina que lidera la vicegobernadora Verónica Magario.

Los indecisos también son voluminosos en esa sección: 22%.

isasi3

Todo para Fuerza Patria

Del otro lado, la consultora Tendencias muestra un escenario opuesto en la encuesta que relevó entre el 11 y el 15/08 y abarcó a 6.133 casos recolectados de forma online. El margen de error es de +/-1,25%.

Este trabajo expone en primer término un resultado global en el que el peronismo se impone con el 38% de intención de voto sobre el 35,2% de LLA, un resultado excede el error muestral. Se destaca además que la 3ra fuerza es la Izquierda, con el 5,5% de apoyo. Los indecisos son el 13,6%.

En cuanto a las principales secciones en pugna, la encuesta de Tendencias le otorga la victoria a Fuerza Patria tanto en la Primera como en la Tercera.

En el corredor norte el espacio justicialista se alza con el 38,7% de las adhesiones sobre el 35,8% que logra LLA.

En tanto que en la Tercera, se confirma la supremacía peronista que lidera con el 43,6%, sacándole 11 puntos de ventaja a los libertarios, que logran el 32,5%. Los indecisos en ambas secciones se ubican en el umbral de 12-13%.

tendencias 1-3-8

Más contenido de Urgente24

Adorador extremo de la Motosierra, Javier Milei desafía a las instituciones

Presuntas coimas: Denuncian a los hermanos Milei, Lule Menem y Spagnuolo

La Libertad Avanza suma otro rebelde en su bloque y ahora Marcela Pagano tendrá un compinche

Leandro Santoro pidió explicaciones al Gobierno por los audios de Spagnuolo