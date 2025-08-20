A 14 años del Caso Candela, se confirmó la absolución de Mameluco Villalba y otros acusados por la justicia bonaerense. La decisión deja sin responsables judiciales el femicidio de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en Hurlingham contra la nena de 11 años, y cierra la hipótesis que vinculaba al narcotraficante con su secuestro y asesinato.
14 AÑOS DESPUÉS
Caso Candela: La Justicia ratifica que Mameluco Villalba no es culpable
La Cámara de Casación confirmó la absolución de Mameluco Villalba y otros acusados en el caso Candela, dejando sin respaldo la hipótesis del secuestro.
Mameluco absuelto: El caso Candela sigue sin responsables intelectuales
En un fallo breve de apenas 13 páginas, la Sala IV de la Cámara de Casación bonaerense ratificó lo decidido por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 6 de Morón en mayo de 2024: Miguel Ángel "Mameluco" Villalba, el buchón policial Héctor "El Topo" Moreira y el policía Sergio Chazarreta quedan absueltos como autores intelectuales del secuestro y asesinato de Candela (Clarín).
Villalba, con 60 años y condenado a 27 por narcotráfico, siguió el juicio por Zoom desde el Complejo Penitenciario I de Ezeiza, donde cumple prisión de alto riesgo. Según se observó en la transmisión, mostró "evidente alegría por el resultado de un juicio que lo preocupaba", aunque reconoció: "Todos los días me pregunto por qué estoy en esta causa".
El fallo tiene implicancias más profundas: desmantela la única hipótesis judicial sobre el caso. Hasta ahora, se suponía que Villalba había mandado a secuestrar a Candela como ajuste de cuentas contra su padre, Alfredo "Juancho" Rodríguez, preso por piratería del asfalto.
Sin embargo, ni la fiscalía ni los tribunales pudieron sostener esa línea, dejando el caso en un vacío probatorio que prolonga el dolor de la familia y la impunidad de los involucrados.
El crimen que la justicia aún no puede explicar
Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando desapareció el 22 de agosto de 2011 a metros de su casa en Hurlingham. Pese a 1.500 agentes, helicópteros, 140 patrulleros y 16 perros rastreadores, su cuerpo fue encontrado 9 días después por un cartonero, dentro de una bolsa de basura, a apenas 30 metros de la colectora del Acceso Oeste.
El caso ya había tenido un primer juicio en 2017, con condenas a perpetua para Hugo Elbio Bermúdez y Leonardo Jara como autores materiales, y cuatro años para Gabriel Fabián Gómez como partícipe secundario.
La segunda causa, "Candela 2", concentró la atención en Villalba, Moreira y Chazarreta, todos señalados por la fiscalía como los instigadores y ejecutores del secuestro.
En el juicio también hubo decisiones polémicas: Carola Labrador, madre de Candela, renunció a su rol de querellante y criticó duramente a la fiscalía, mientras Villalba mostraba tranquilidad desde la prisión.
Hoy, 14 años después, nadie puede explicar con certeza qué le pasó a Candela, y la absolución de los acusados deja un hueco que difícilmente podrá cerrarse sin nuevas pruebas o recursos extraordinarios.
