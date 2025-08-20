Caso Candela: La Justicia ratifica que Mameluco Villalba no es culpable

El crimen que la justicia aún no puede explicar

Candela Sol Rodríguez tenía 11 años cuando desapareció el 22 de agosto de 2011 a metros de su casa en Hurlingham. Pese a 1.500 agentes, helicópteros, 140 patrulleros y 16 perros rastreadores, su cuerpo fue encontrado 9 días después por un cartonero, dentro de una bolsa de basura, a apenas 30 metros de la colectora del Acceso Oeste.

El caso ya había tenido un primer juicio en 2017, con condenas a perpetua para Hugo Elbio Bermúdez y Leonardo Jara como autores materiales, y cuatro años para Gabriel Fabián Gómez como partícipe secundario.

image Candela desapareció en 2011 y su cuerpo fue hallado nueve días después cerca de su casa. A 14 años, la causa sigue sin certezas sobre responsables e implicancias judiciales.

La segunda causa, "Candela 2", concentró la atención en Villalba, Moreira y Chazarreta, todos señalados por la fiscalía como los instigadores y ejecutores del secuestro.

En el juicio también hubo decisiones polémicas: Carola Labrador, madre de Candela, renunció a su rol de querellante y criticó duramente a la fiscalía, mientras Villalba mostraba tranquilidad desde la prisión.

Hoy, 14 años después, nadie puede explicar con certeza qué le pasó a Candela, y la absolución de los acusados deja un hueco que difícilmente podrá cerrarse sin nuevas pruebas o recursos extraordinarios.

-------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Se viralizó un video de Laura Soldano, la candidata espiritual de Javier Milei

El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan

Javier Milei / Guillermo Francella: El Don Pirulero y el opio de las masas

Argentina suma un nuevo "elefante blanco" a su larga lista de obras inconclusas