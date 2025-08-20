El riesgo de cáncer de estómago disminuye 45% con esta dieta

Fue realizado por el Departamento de Investigación de la Universidad de Loma Linda.

Los investigadores examinaron datos del Estudio de Salud Adventista-2, una cohorte de casi 96.000 norteamericanos que se identifican como adventistas del séptimo día. En concreto, utilizaron datos de casi 80.000 personas inicialmente sin cáncer.

El estudio implicó comparar adventistas vegetarianos con adventistas no vegetarianos.

Los datos dietéticos se obtuvieron mediante un cuestionario de frecuencia alimentaria y la incidencia de cánceres se comparó con los registros de cáncer estatales y provinciales.

Hallaron que las personas que seguían dietas vegetarianas tenían un menor riesgo de cáncer.

MedlinePlus, el servicio de información de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, indica que una dieta vegetariana es un plan de comidas compuesto más que todo de plantas.

Estas incluyen: vegetales, frutas, granos integrales, legumbres, semillas, nueces, y en algunos casos huevos y/o leche.

Mayor reducción de riesgo de cáncer de estómago

Los resultados fueron aún mejores para la prevención del cáncer de estómago.

"Los investigadores descubrieron que una dieta vegetariana estaba asociada con una reducción aún mayor del riesgo de cáncer de estómago, de hasta un 45%, así como de linfomas, de un 25%", precisa la Universidad de Loma Linda.

También se evidenció una "reducción general del 12% en el riesgo de todos los tipos de cáncer", agregan

“Esta información es relativamente única y posiblemente la más sólida disponible sobre cánceres como el de estómago y el linfoma”, dijo Fraser el autor principal, Gary Fraser, MBCHB, PhD.

“También podría estar señalando a varios otros cánceres, como el de pulmón, ovario y páncreas, donde la evidencia de este estudio sugería un menor riesgo en vegetarianos, pero no alcanzaba el nivel necesario para ofrecer más información”, agregó.

Asimismo, los investigadores creen que los hallazgos pueden ser más sustanciales en comparación con la población general.

Los resultados se publicaron en el American Journal of Clinical Nutrition.

