No más estrés: Así es el método de la Clínica Mayo para desestresarte en 4 pasos

Esto es sumamente importante, ya que no se trata solamente de eliminar el estrés en un momento determinado, sino también de abordar aquellas cosas del día que pueden derivar en estrés.

Ahora bien, las 4 A de la Clínica Mayo para reducir el estrés son evitar (avoid en inglés), alterar (alter), aceptar (accept) y adaptarse (adapt).

He aquí lo que debes hacer en cada uno de estos pasos, según los expertos de la Clínica Mayo:

Evitar

Hay algunos "factores estresantes menores" que pueden causar molestia en las personas. El primer paso es evitarlos.

La Clínica Mayo sugiere buscar maneras de controlar el estrés agobiante del día, aprender a decir que no, y crear distancia con aquello que te estresa. Por ejemplo, "si un compañero de trabajo te irrita constantemente, crea distancia física entre ambos".

Alterar

El segundo paso es expresar con claridad tus expectativas a la gente. "Esto puede marcar una gran diferencia", asegura la Clínica Mayo.

Para ello puedes decir tus límites con antelación y pedir respetuosamente al otro que cambie su forma de tratarte.

Aceptar

La aceptación es otro paso fundamental en el alivio del estrés. Según la Clínica Mayo: "Aceptar la situación puede aliviar gran parte del estrés cuando evitarla o modificarla no funciona".

Hablar con un amigo sobre cómo te sientes, perdonarte y perdonar a los demás puede ayudar a superar situaciones estresantes.

Adaptarse

Otra cosa que puede ayudar a aliviar el estrés es "cambiar" tus estándares y expectativas ante el estrés.

Por ejemplo, la Clínica Mayo recomienda, no perseguir la perfección, evitar repetir situaciones estresantes una y otra vez en tu cabeza y enfocarte en los aspectos positivos de la vida.

