Camiones doble acoplado liberados y sin restricciones en las detonadas rutas argentinas

camiones gran rosario trigo.jpg Camiones sin restricciones.

Más camiones en las rutas

Entre las medidas anunciadas, se unificaron criterios de categorización para el permiso de circulación. En ese sentido, el Gobierno mantuvo tan solo en algunos tramos la restricción donde existen compromisos severos a la seguridad vial.

Para resolver esta problemática, ahora se implementará un régimen de libre circulación sobre la Red Vial Nacional, restringiendo únicamente aquellos tramos donde se verifiquen riesgos objetivos debidamente fundamentados. En estos casos, la circulación quedará sujeta a una autorización técnica previa, siendo la seguridad vial el principio rector para establecer dichas restricciones, aseguraron desde Transporte.

Para el Gobierno nacional, las normativas que estaban vigentes generaban altos costos a las empresas de logística debido a demoras en los trámites de autorización. En muchos casos, las compañías debían optar por vehículos menos eficientes para poder cumplir con las exigencias de traslado.

Con esta medida, el Gobierno Nacional simplifica y agiliza normas obsoletas que obstaculizan el desarrollo de la industria, y da un paso más hacia el impulso del crecimiento productivo en beneficio de todos los argentinos, destacó Transporte.

Rutas nacionales El estado de las rutas en Argentina.

El estado de las rutas

La desregulación de la circulación de camiones bitren llegó en medio de un fuerte cuestionamiento por el crecimiento de las denuncias sobre la destrucción de los caminos de jurisdicción nacional. Con los propios conductores señalando la falta de mantenimiento y la proliferación de tramos altamente peligrosos por el estado de la calzada, el reclamo se convirtió incluso en una demanda de los gobernadores y empresas que buscan sacar lo producido al exterior.

De momento, los avances en materia de obras viales han sido escasos, incluso en sectores clave como el de Vaca Muerta, principal apuesta económica del Gobierno nacional para el ingreso de divisas y la estabilización de la economía.

