La hija de Jorge Lanata rompió el silencio tras la deuda que le dejó su padre a Radio Mitre

Elba Marcovecchia le hizo la cruz a Radio Mitre

A diferencia de las exparejas de Jorge Lanata y sus respectivas hijas, que fueron invitadas al evento que hizo Radio Mitre, Elba Marcovecchio no recibió su invitación.

En diálogo con Sálvese quien pueda, la abogada mostró su enfado al respecto y además habló del reclamo iniciado por la emisora.

"Jorge esperaba que la emisora le otorgara un reconocimiento por sus 11 años de labor. Si se analiza el monto, no era desproporcionado para los ingresos que él generaba", dijo.

Y sumó: "Ni siquiera me invitaron al homenaje. Exigen el pago porque son una corporación sin corazón. Es una suma insignificante comparada con lo que él les aportó".

