La hija de Jorge Lanata rompió el silencio tras la deuda que le dejó su padre a Radio Mitre

Luego del evento que organizó la emisora líder por sus 100 años, la familiar de Jorge Lanata habló sobre el préstamo que recayó en los herederos.

18 de agosto de 2025 - 08:45
La hija de Jorge Lanata rompió el silencio después de que se conociera la deuda que le dejó su padre a Radio Mitre.

Foto: Captura de video Instagram 18/08/2025

Luego del evento por los 100 años que organizaron de la radio en el Teatro Coliseo, en el que la joven recibió un reconocimiento al reconocido conductor, habló con Infama y expresó tajante: "No voy a hablar del motivo. No sé por qué se filtró". "Me molesto que se hiciera público antes de lo debido", confesó.

De acuerdo a las versiones que indican que el préstamo había sido para comprarle una propiedad a su esposa Elba Marcovecchio, la entrevistada manifestó: "Yo vivo en mi mismo departamento desde hace 12 años. Mi hermana no tiene un departamento. Igual no voy a entrar en eso".

"Estoy acá porque me invitaron. Estuvo bueno el homenaje, lo pasamos bien. Y no estaría acá si creyera que están haciendo algo indebido", explicó al respecto de su presencia en el evento organizado por la companía en la que su padre condujo Lanata Sin Filtro. "La empresa reclama un préstamo y es así", remató.

Elba Marcovecchia le hizo la cruz a Radio Mitre

A diferencia de las exparejas de Jorge Lanata y sus respectivas hijas, que fueron invitadas al evento que hizo Radio Mitre, Elba Marcovecchio no recibió su invitación.

En diálogo con Sálvese quien pueda, la abogada mostró su enfado al respecto y además habló del reclamo iniciado por la emisora.

"Jorge esperaba que la emisora le otorgara un reconocimiento por sus 11 años de labor. Si se analiza el monto, no era desproporcionado para los ingresos que él generaba", dijo.

Y sumó: "Ni siquiera me invitaron al homenaje. Exigen el pago porque son una corporación sin corazón. Es una suma insignificante comparada con lo que él les aportó".

