Fentanilo, bancos enojados y listas: Nada que la película de Francella no pueda solucionar...

En Casa Rosada se esforzaron en aclarar que no se trató de una reunión de emergencia y que había sido convocada un día antes. La prolongación de la reunión con la película de Francella podría ser una prueba de ello, aunque Milei demostró que cualquier cosa con tinte ideológico puede volverse una prioridad para él.

La fallida licitación en la que sólo se logró renovar el 61% de los bonos ofreciente tasas a corto plazo de pánico (70%) pretende enmendarse con otra colocación este lunes para evitar que unos $5 billones fogoneen el dólar. Pero además el BCRA endureció las condiciones de los encajes para inmovilizar más pesos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo otra vez en el streaming libertario Carajo para enfatizar que permitirán que se inyecten pesos a la plaza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1956178214297977306&partner=&hide_thread=false DESDE CARAJO (¡OTRA VEZ!), CAPUTO / BAUSILI EXPLICAN LA AGONÍA DE SU PLAN ECONÓMICO



El ministro de Economía y el presidente del BCRA¿le hablan al microclima de Las Fuerzas del Cielo que festeja el stream 'Carajo', sin relevancia alguna para el mercado financiero. pic.twitter.com/BLK29mf7nj — Urgente24.com (@U24noticias) August 15, 2025

La movida generó tal malestar entre los bancos que el BCRA tuvo que convocarlos de emergencia. “¿Nos vienen pidiendo hace meses que trabajemos de bancos y, cuando nos lanzamos a hacerlo, restringen cada vez más la liquidez y nos conminan a que les compremos títulos públicos? ¿Me lo explicás, si podés? Lo único que puedo decir es que lo que hicieron es salvaje y que te olvides por unos meses de tener acceso a créditos”, dijo un banquero citado por lanación.com.

Las altísimas tasas amenazan con abortar la recuperación de la actividad cuyo principal estímulo fue el crédito. La suba de rendimientos para evitar la disparada del dólar se traduce en un encarecimiento de los créditos para la producción y el consumo, lo que arroja un horizonte recesivo si el escenario no cambia.

En ese marco se desenvolvió el encuentro en Casa Rosada. Milei recibió a los funcionarios enfundado en el mameluco de YPF que él dice que se pone para jugar con sus perros en Olivos. Fue un atuendo oportuno: la justica de Nueva York concedió este mismo viernes la suspensión de la entrega de las acciones de la petrolera mientras se tramita la apelación de esa decisión de la jueza Loretta Preska en el marco del juicio por la expropiación irregular de 2012.

La reunión también tuvo como trasfondo la crisis del fentanilo, que causó un centenar de muertes. En las últimas horas el Gobierno defendió el accionar del ministro de Salud, Mario Lugones, y de la ANMAT, lo que puso en una situación de aprieto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien había desacreditado al organismo de control sanitario.

El Gobierno se esfuerza por vincular el caso con el kirchnerismo, por la simpatía del empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio sospechado por la contaminación del fármaco. Lo hizo Milei en el acto de lanzamiento de la campaña para las elecciones bonaerenses que encabezó en La PLata.

El cierre de listas de este domingo para las elecciones nacionales también fue uno de los telones de fondo de la reunión de gabinete. Patricia Bullrich -quien no asistió a la Casa Rosada- oficializó su candidatura a senadora nacional.

La acompañaría el economista Agustín Monteverde en el binomio que competirá en la Capital Federal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ezequielmauro/status/1956486668254392619&partner=&hide_thread=false (ACTUALIZADO) LA BOLETA EN CABA DE LLA (a esta hora, siempre puede haber cambios hasta la oficialización):

SENADORES: 1. Bullrich 2. Agustín Monteverde

DIPUTADOS:

1. Alejandro Fargosi

2. Patricia Holzman

3. Nicolás Emma

4. Sabrina Ajmechet

5. De Andreis (PRO)

6. Mujer PRO — Ezequiel Spillman (@ezequielmauro) August 15, 2025

En cuanto a la lista de diputados nacionales, el periodista Ezequiel Spillman anticipó que -al menos hasta el momento- la lista la encabezará el abogado Alejandro Fargosi, a quien Milei le encomendó mejorar la ley de 'Ficha limpia' que nunca se aprobó. Por el PRO aparecería en 5 lugar Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri.

Más temprano trascendió que la exmodelo y conductora Karen Reinhart podría integrar la lista de diputados nacionales que encabezará José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires.

