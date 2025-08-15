urgente24
Donald Trump & Vladimir Putin: Viernes "excelente" (Ucrania, OPEP, UE, BRICS, OTAN... )

"Excelente" dice Rusia luego del Donald Trump y Vladimir Putin, esperado, postergado pero previsible encuentro donde Ucrania no fue el único tema.

15 de agosto de 2025 - 17:05

EN VIVO

Donald Trump y Vladimir Putin se saludaron el viernes 15/08 en la Base de la Fuerza Aérea Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska (USA), como viejos amigos; decir que el recibimiento fue cálido sería casi quedarse corto: se estrecharon la mano y se tocaron el brazo en una muestra de aparente afecto. En Ucrania y la OTAN no lo pueden creer pero para Urgente24 era previsible aunque postergado, necesario e inevitable. Trump ha promocionado durante mucho tiempo su amistad con el líder ruso y, aunque recientemente amenazó con consecuencias si Moscú no detenía los combates con Kiev, no ha cumplido con esas amenazas.

Rusia controla casi 114.500 km2 (44.600 millas cuadradas), el 19%, de Ucrania, incluyendo Crimea, y una gran parte del territorio en el este y sureste del país, según mapas de código abierto del campo de batalla. Ucrania no controla ningún territorio ruso reconocido internacionalmente. Rusia dice que Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia y Kherson -que fueron reconocidas por Moscú como parte de Ucrania cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991- son ahora partes de Rusia. Ucrania ha declarado repetidamente que nunca reconocerá la ocupación rusa de su territorio. También es cierto que Ucrania se va quedando ya sin fuerzas militares suficientes y la UE acudió al conflicto creyendo que USA pagaría el conflicto.

Reuters explicó cómo es la Ucrania absorbida por Rusia.

Pero no sólo Ucrania es tema entre ellos. Sigamos el VIVO de Urgente24:

Live Blog Post

Putin invita a Trump a Moscú y la respuesta: "Es posible"

Trump, sobre la sugerencia de Putin de que la próxima reunión podría ser en Moscú: "Oh, esa es interesante. Me van a hacer algunas críticas, pero creo que es posible".

La conferencia de prensa termina. Putin y Trump no aceptan preguntas.

Live Blog Post

Trump: "Llamaré a la OTAN y a Zelensky"

Presidente de USA: "Hubo muchísimos puntos en los que coincidimos, en la mayoría, diría yo. Hay un par de puntos importantes en los que aún no hemos llegado a un acuerdo, pero hemos avanzado un poco."

Trump dijo que llamaría a la OTAN y al presidente de Ucrania después de la reunión.

"Al final, depende de ellos", dijo Trump, aparentemente hablando de Zelensky.

Live Blog Post

La reunión entre Trump y Putin ha terminado

Las conversaciones en Alaska entre Putin y Trump fueron "extraordinariamente" bien, dijo el enviado especial ruso Kirill Dmitriev en la televisión estatal rusa.

Putin dijo que Rusia estaba "sinceramente interesada" en poner fin a los combates en Ucrania.

"La situación en Ucrania está relacionada con amenazas fundamentales a nuestra seguridad. Además, siempre hemos considerado a la nación ucraniana, y lo he dicho en repetidas ocasiones, una nación hermana", afirmó.

Qué extraño puede sonar en estas condiciones. Tenemos las mismas raíces, y todo lo que está sucediendo es una tragedia para nosotros. Una herida terrible. Por eso, el país está sinceramente interesado en ponerle fin. Qué extraño puede sonar en estas condiciones. Tenemos las mismas raíces, y todo lo que está sucediendo es una tragedia para nosotros. Una herida terrible. Por eso, el país está sinceramente interesado en ponerle fin.

Putin: "Para que la solución sea duradera, necesitamos eliminar todas las causas principales de este conflicto. Lo hemos reiterado en repetidas ocasiones para considerar todas las preocupaciones legítimas de Rusia y restablecer un equilibrio de seguridad justo en Europa y en el mundo en general".

Live Blog Post

La reunión ya lleva más de 2 horas y media, dice la Casa Blanca

La reunión a puerta cerrada de 3 contra 3 entre Trump y Putin ya superó la marca de las 2 horas y media, dijo el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, en X.

La cumbre, celebrada en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, comenzó poco después de las 11:30 hora local (1930 GMT).

Desde Moscú, Alexander Bratersky, analista de política exterior, dijo a Al Jazeera (canal siempre crítico de Putin) que él cree que Rusia tiene la ventaja bélica sobre Ucrania en la guerra en curso.

Pero él ve la aparición de Putin en Alaska con Trump como una señal de que el presidente ruso admite que hay espacio para alguna negociación.

"Podemos ver que el presidente Putin, efectivamente, está ganando en Ucrania. El ejército ruso es mucho más fuerte que el ucraniano", dijo.

“Pero al mismo tiempo, el señor Putin y el señor Trump no se reunirían si no hubiera algunas concesiones que Rusia quizás esté dispuesta a hacer”.

Bratersky señaló la economía de Rusia como un punto potencialmente delicado.

"La economía no está bien", dijo. "Así que ahora sí, podemos sostener esta guerra, podría decir la gente".

Pero podrían preguntarse: ¿qué pasará dentro de 1 año? No lo sabemos. Así que esto le da al Sr. Putin margen de maniobra y, de alguna manera, intenta evadir este conflicto con lo que ya ha logrado. Pero podrían preguntarse: ¿qué pasará dentro de 1 año? No lo sabemos. Así que esto le da al Sr. Putin margen de maniobra y, de alguna manera, intenta evadir este conflicto con lo que ya ha logrado.

Live Blog Post

Los precios del crudo bajan tras el inicio de las conversaciones entre Trump y Putin

El petróleo crudo se negocia ligeramente a la baja el viernes por la tarde luego de que el presidente estadounidense Trump y el presidente ruso Putin iniciaron conversaciones en Anchorage.

A pesar de la pequeña caída de los precios del crudo, los comerciantes se han mantenido al margen, esperando hasta el final.

petroleo a la baja
Live Blog Post

Putin en ofensiva de imagen global

putin44
Muy distendido Vladimir Putin, en un gesto de simpatía con gente de prensa que todavía estaba en la sala donde se reuniría con Trump.

Traducción: El presidente ruso, Vladimir Putin, hace una rara aparición pública en un monumento que honra la cooperación de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, apenas horas antes de su cumbre con el presidente Trump.

Live Blog Post

Trump es una máquina de facturar

Hillary Rodham Clinton, quien fue rival de Donald Trump, posteó que nominaría a Trump para el Premio Nobel de la Paz si él negocia el fin de la guerra de Rusia contra Ucrania sin que Ucrania tenga que ceder territorio.

"Bueno, eso estuvo muy bien", dijo Trump cuando le preguntaron sobre el comentario de Clinton durante una entrevista a bordo del avión con Fox News Channel. "Quizás tenga que volver a sentir simpatía por ella".

Ellos se odian, ya se sabe.

Mientras Trump se reunía en privado con sus principales asesores y Putin, su equipo político envió un correo electrónico de recaudación de fondos que decía: "¡Me reuniré con Putin en Alaska!".

"Hace un poco de frío (…) Esta reunión es de gran importancia para el mundo".

Luego: “¡Nadie en el mundo sabe hacer negocios como yo!”, y alentó a la gente a donar US$10 por cabeza.

Ahora que Elon Musk ya no es mainsponsor republicano, hay que buscar otros aportes....

Live Blog Post

¿Cuánto tiempo durará la reunión Trump / Putin?

El Kremlin predijo (¿amenazó?) que podrían pasar de 6 a 7 horas desde el inicio de las conversaciones hasta que Putin y Trump hablen con la prensa. Para 'matar el tiempo', los periodistas de Associated Press cuentan cómo los animales salvajes ayudaron a los periodistas a no aburrirse en Alaska:

  • Un alce se acercó a la valla de la Base Aérea Elmendorf-Richardson en Anchorage, se mostró a los periodistas y corrió de regreso al bosque;
  • Un gran oso negro aparecioó caminando cerca de la puerta, mientras los periodistas gritaban "¡Oso! ¡Oso!" para advertir a los demás.

Anchorage es el hogar de 290.000 personas, 350 osos negros, 65 osos pardos y 1.600 alces, señala la agencia.

Live Blog Post

Rusia lo intenta pero no es tan fácil...

Para reunirse con Trump, Putin y la delegación rusa volaron a suelo estadounidense en un avión Il-96 de fabricación rusa, de 4 años de antigüedad, operado por la aerolínea gubernamental Special Flight Squadron.

La decisión de Putin de utilizar un avión de fabricación rusa, en lugar de uno occidental, llega en un momento en que intenta construir una industria de la aviación fuerte y autosuficiente .

En 2022, Rusia se comprometió a construir 1.000 aviones de pasajeros para 2030 y a poner fin a su dependencia de Boeing y Airbus, que representaban el 95% de su flota. Esta decisión se produjo después de que las sanciones occidentales dificultaran a Rusia el acceso a repuestos para reparar su flota.

Los retrasos y contratiempos en la producción han obstaculizado los planes de autosuficiencia, informó Reuters este mes.

"Crear todo esto desde 0 lleva años, si no décadas", dijo una fuente de la industria aeronáutica rusa, que pidió no ser identificada, según Reuters..

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, las sanciones occidentales han cortado el acceso a aeronaves y repuestos de fabricación extranjera. Con una flota de más de 700 aviones, dominada por Airbus y Boeing. Las aerolíneas rusas ahora dependen de rutas de importación indirectas y complejas para obtener componentes críticos.

putin avion
Live Blog Post

Alaska dividida por el Trump / Putin

El senador Alaska / Partido Republicano, Dan Sullivan, aprovechó la ocasión para destacar la gran presencia militar en Alaska y destacar su importancia estratégica para Estados Unidos.

"Alaska es el lugar ideal para las conversaciones de paz. Putin entiende de fuerza y poder; Alaska irradia ambos", escribió en redes sociales.

Su colega, la senadora Lisa Murkowski (Alaska / Partido Republicano), expresó cierta reticencia a la reunión: ella se ha convertido en una voz crítica en el Senado, oponiéndose a algunos puntos de la agenda de Trump.

“Creo que es importante que, por mucho que este compromiso entre el presidente Trump y Putin pueda ser ese primer paso hacia una conversación significativa o un avance significativo, nada realmente se pueda hacer sin el consentimiento, sin la participación del presidente Zelenskyy”, dijo Murkowski a Alaska's News Source.

Murkowski también dirigió duras palabras al presidente ruso Putin, diciendo que simpatizaba con las protestas contra su llegada.

Ha sido sancionado. Es un criminal de guerra. Sus niveles de agresión en Ucrania han sido reprensibles. Pero también sé que, tras haber visto las atrocidades en Ucrania, queremos que cesen. Así que tenemos que encontrar la manera de facilitar el fin del derramamiento de sangre, el fin de la guerra. Ha sido sancionado. Es un criminal de guerra. Sus niveles de agresión en Ucrania han sido reprensibles. Pero también sé que, tras haber visto las atrocidades en Ucrania, queremos que cesen. Así que tenemos que encontrar la manera de facilitar el fin del derramamiento de sangre, el fin de la guerra.

Live Blog Post

"Definitivamente algo anda mal en este mundo"

Reuters:

"Oleh Gorokhovskyi, cofundador del banco en línea más grande de Ucrania, Monobank, reaccionó rápidamente a la reunión entre Trump y Putin en Telegram:

“Matar a más de cien mil, lisiar a más de 300 mil y conseguir una alfombra roja. Algo definitivamente está mal en este mundo”, escribió.

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania ha declarado que al menos 13.844 civiles han muerto en Ucrania. Funcionarios de la ONU y Ucrania afirman que las cifras reales probablemente sean mucho mayores, dada la dificultad para verificar las muertes y las lesiones.

Los funcionarios estadounidenses estiman que cientos de miles de soldados rusos han muerto.

Una estimación conservadora de muertos y heridos en la guerra de Ucrania, de ambos lados combinados, asciende a 1,2 millón, dijo en mayo el enviado de Trump a Ucrania, Keith Kellogg."

Live Blog Post

Apuntes desde Anchorage: 2 viejos conocidos se encontraron

Han pasado 6 años desde la última vez que Trump y Putin se reunieron cara a cara en Japón para la cumbre del Grupo de los 20 (G20).

Putin es el único jefe de Estado con el que Trump se reunió en la escalerilla del avión durante su segundo mandato presidencial, escribe RT (Russia Today).

Los presidentes de la Federación Rusa y de USA utilizaron la ayuda de traductores durante las negociaciones en Anchorage, Alaska, informa un corresponsal de RIA Novosti.

Trump y Putin no necesariamente llegarán a un acuerdo en Alaska, informó NBC News. Funcionarios rusos declararon a la cadena que son conscientes de la imprevisibilidad de Trump y que la están teniendo en cuenta en sus cálculos.

Putin es el único jefe de Estado con el que Trump se reunió en la escalerilla del avión durante su segundo mandato presidencial, escribe RT.

USA está considerando sanciones contra Rosneft y LUKOIL si el presidente ruso, Vladimir Putin, se niega a aceptar un alto el fuego en Ucrania, informó Bloomberg, citando fuentes.

A Europa y a los demócratas estadounidenses les resulta reprochable el encuentro. Su cuadro de situación con alertas a Trump:

  • "Para Putin, una cumbre con Trump ofrece una oportunidad largamente buscada para intentar negociar un acuerdo que cimente los logros de Rusia, bloquee el intento de Kiev de unirse a la alianza militar de la OTAN y, finalmente, vuelva a atraer a Ucrania a la órbita de Moscú. A pesar de tener tanto en juego, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y los líderes europeos no están invitados.
  • Existen riesgos significativos para Trump. Al traer a Putin a suelo estadounidense (Estados Unidos compró Alaska a Rusia en 1867 por aproximadamente 2 centavos por acre), el Presidente le está dando la validación que desea tras su ostracismo tras su invasión de Ucrania hace 3 años y medio. La exclusión de Zelenski de la 1ra. reunión entre Trump y Putin supone un duro golpe para la política occidental de "nada sobre Ucrania sin Ucrania" y abre la posibilidad de que Trump acepte un acuerdo que Ucrania no desea.
  • El éxito está lejos de estar garantizado, ya que Rusia y Ucrania mantienen posturas muy distantes en sus demandas de paz. Putin se ha resistido durante mucho tiempo a cualquier alto el fuego temporal, vinculándolo a la interrupción del suministro de armas occidentales y a la congelación de los esfuerzos de movilización de Ucrania, condiciones rechazadas por Kiev y sus aliados occidentales."
Live Blog Post

¿Tierras raras de Alaska en juego?

Los republicanos intentan acallar los rumores de que los minerales de Alaska están en juego

Los funcionarios estadounidenses consideran la posibilidad de presionar a Moscú para que resuelva el conflicto en Ucrania con la ayuda de ofertas favorables para Rusia, informa CNN.

Han circulado rumores de que el presidente estadounidense, Trump, podría utilizar recursos cerca de Alaska para negociar con Putin aceptar un alto el fuego en Ucrania.

El jueves 14/08, un periodista en la Oficina Oval le preguntó directamente a Trump: “¿Está usted dispuesto a ofrecerle a Vladimir Putin acceso a minerales raros para incentivarlo a poner fin a la guerra?”

Trump ofreció una respuesta vaga: "Veremos qué sucede con nuestra reunión. Tenemos una reunión importante y creo que será muy importante para Rusia y para nosotros".

Los periodistas volvieron a insistir: "Las tierras raras, ¿tienen pensado ofrecerle acceso a ellas?".

“Tenemos tierras raras excelentes”, comenzó Trump, antes de cambiar de tema y volver al tema. “En cuanto a las tierras raras, eso es muy poco importante en comparación con… Estoy tratando de salvar vidas”.

Pero los funcionarios republicanos de Alaska han dicho que no conocen ningún acuerdo que implique negociar los recursos de Alaska.

“Alaska está abierta a los negocios y nuestros recursos naturales son vitales para Estados Unidos y nuestros aliados. ¿Regalárselos a Rusia? No lo creo”, declaró el gobernador Mike Dunleavy en redes sociales.

El senador Dan Sullivan de Alaska también rechazó la idea en una entrevista con Alaska's News Source, una publicación local. "No necesitamos ninguna inversión rusa", dijo. "No la apoyamos".

Live Blog Post

Deliberando en la base aérea

Trump, luciendo su característica corbata roja, caminó por una alfombra roja y se quedó de pie esperando a Putin.

Ambos hombres vestían trajes oscuros.

Trump aplaudió varias veces mientras esperaba que Putin caminara hacia él sobre la alfombra roja extendida en la base militar.

Se estrecharon las manos cordialmente y caminaron juntos por la alfombra roja entre los vítores de la gente en la pista.

Trump saludó brevemente mientras aviones militares estadounidenses sobrevolaban su territorio.

Ignoraron las preguntas que les gritaban los periodistas. Pero Putin también hizo un gesto para indicar que no podía oírlas.

Los dos líderes sonrieron, se dieron la mano y conversaron entre sí mientras caminaban por la alfombra y se paraban en un estrado que decía Alaska 2025.

Poco después, Trump y Putin han comenzado su reunión.

Los dos líderes se sentaron uno al lado del otro en una habitación en la base, con sus respectivas delegaciones sentadas a un lado.

Estaban sentados frente a un fondo azul que tenía impresas las palabras "Buscando la paz".

Los periodistas gritaron preguntas pero no obtuvieron respuesta.

"Muchas gracias. Gracias", dijo Trump.

Los periodistas fueron conducidos rápidamente fuera de la sala.

La reunión previamente planeada 1 a 1 entre Trump y Putin es ahora una reunión de 3 a 3, según el informe del grupo de expertos de la Casa Blanca.

delegaciones putin trump

Trump es acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; y el enviado especial, Steve Witkoff.

Putin es acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov; y el asesor de política exterior, Yuri Ushako.

En un almuerzo posterior a la reunión se sumarán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles.

Por el lado de Rusia se sumarán Andrey Belousov, Anton Siluanov y Kirill Dmitriev.

Europa se sintió “aliviada” tras conocerse el cambio en el formato de las negociaciones entre Rusia y USA - CNN.

putin trump5
Inusual Vladimir Putin en el inicio del encuentro con Donald Trump.

Inusual Vladimir Putin en el inicio del encuentro con Donald Trump.

Live Blog Post

Compartiendo limousina: 'La Bestia' para 2

Donald Trump recibió a Vladimir Putin con calidez en Alaska, y sus asesores extendieron una alfombra roja sobre la pista de la Base Aérea Elmendorf para recibir al líder ruso. Incluso hubo un sobrevuelo de aviones militares estadounidenses.

Pero uno de los momentos más comentados de su saludo inicial fue la decisión de Trump de invitar a Putin a la limusina presidencial, conocida coloquialmente como “La Bestia”.

Es raro que un presidente estadounidense invite a otro líder extranjero a viajar en su caravana privada, y el viaje permitirá a Trump y Putin compartir un momento relativamente privado, lejos de los clics de las cámaras y las miradas atentas de muchos de sus asistentes.

limousina
Donald Trump y Vladimir Putin en la limousina 'La Bestia', en Alaska.

Donald Trump y Vladimir Putin en la limousina 'La Bestia', en Alaska.

