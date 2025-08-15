Donald Trump & Vladimir Putin: Viernes "excelente" (Ucrania, OPEP, UE, BRICS, OTAN... )

Live Blog Post

La reunión ya lleva más de 2 horas y media, dice la Casa Blanca

La reunión a puerta cerrada de 3 contra 3 entre Trump y Putin ya superó la marca de las 2 horas y media, dijo el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, en X.

La cumbre, celebrada en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, comenzó poco después de las 11:30 hora local (1930 GMT).

Embed The Trump-Putin 3-on-3 meeting is now at the 2 1/2 hour mark… https://t.co/sv2M5CCXr2 — Dan Scavino (@Scavino47) August 15, 2025

Desde Moscú, Alexander Bratersky, analista de política exterior, dijo a Al Jazeera (canal siempre crítico de Putin) que él cree que Rusia tiene la ventaja bélica sobre Ucrania en la guerra en curso.

Pero él ve la aparición de Putin en Alaska con Trump como una señal de que el presidente ruso admite que hay espacio para alguna negociación.

"Podemos ver que el presidente Putin, efectivamente, está ganando en Ucrania. El ejército ruso es mucho más fuerte que el ucraniano", dijo.

“Pero al mismo tiempo, el señor Putin y el señor Trump no se reunirían si no hubiera algunas concesiones que Rusia quizás esté dispuesta a hacer”.

Bratersky señaló la economía de Rusia como un punto potencialmente delicado.

"La economía no está bien", dijo. "Así que ahora sí, podemos sostener esta guerra, podría decir la gente".

Pero podrían preguntarse: ¿qué pasará dentro de 1 año? No lo sabemos. Así que esto le da al Sr. Putin margen de maniobra y, de alguna manera, intenta evadir este conflicto con lo que ya ha logrado. Pero podrían preguntarse: ¿qué pasará dentro de 1 año? No lo sabemos. Así que esto le da al Sr. Putin margen de maniobra y, de alguna manera, intenta evadir este conflicto con lo que ya ha logrado.