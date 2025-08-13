Turnos colapsados y el tiempo a contrarreloj para aquellos que no hayan iniciado aún el trámite para gestionar la ciudadanía española. Lo cierto es que se termina la Ley de Nietos y ya está establecida la fecha límite para aprovechar la oportunidad.
Chau Ley de Nietos: Fecha límite para tramitar la ciudadanía española
Se termina la ciudadanía española para quienes la quieran tramitar con la Ley de Nietos. Cuándo será el último día para solicitarla.
La Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos, contempla hijos, nietos y bisnietos (descendientes) de ciudadanos españoles para que puedan obtener la nacionalidad española.
Este es un beneficio del cual muchos pueden gozar de los beneficios en migraciones a la hora de viajar a Europa, derechos políticos como el voto, acceso a servicios públicos, y sobre todo y lo que más le interesa muchos es poder residir, trabajar o estudiar en el país europeo.
Ley de Nietos: Hasta cuándo se podrá tramitar la ciudadanía española
La fecha límite que impuso el Gobierno español es hasta el 22 de octubre de este 2025. Pasada dicha fecha ya no se podrá tramitar la solicitud, por lo que aquellos que lo tengan pendiente deben apurarse a iniciar el trámite cuánto antes.
En qué consiste el trámite y cómo iniciarlo
Se debe pedir un turno en el Consulado español y luego presentar la documentación. Mínimamente: partidas de nacimiento, matrimonio o defunción del español, certificados del padre o madre, partida de nacimiento apostillada de quien lo solicita, DNI.
Luego, se debe esperar a la aprobación o denegación del trámite. Si este es aprobado por el consultado, se proseguirá con la inscripción en el Registro Civil Consular y finalmente tramitar el DNI y pasaporte español.
