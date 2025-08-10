La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

Las voces especializadas han recibido la propuesta con sentimientos encontrados. Tommaso Koch, desde las páginas de El País, observó: "Tras el visionado de dos capítulos, el veredicto se antoja ambivalente (...) se esfuerza por construir una pareja creíble (...) la tensión magistral que construyó Bergman se ha parcialmente esfumado. La impresión, eso sí, es que la obra vaya mejorando con el paso de los minutos".

Por su parte, Sergi Sánchez de La Razón añadió una perspectiva complementaria: "La fuerza contextual de los cambios socioculturales de los últimos años condiciona en exceso el músculo de lo que proponía Bergman (...) los diálogos suenan más suavizados, menos ásperos y crueles que en el original".

image "Secretos de un matrimonio", por HBO MAX.

No obstante, la audiencia general demostró mayor entusiasmo. Los usuarios de Filmaffinity coronaron la producción como "la mejor serie del año 2021", evidenciando que más allá de las consideraciones técnicas, la historia logra conectar emocionalmente con quienes la experimentan.

