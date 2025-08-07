El estremecedor relato de Emanuel Ortega sobre Julieta Prandi: "Era como acercarse a un perrito"

Las acusaciones contra Contardi se intensificaron cuando Ortega detalló la situación económica que rodeaba a la expareja: "¿Qué clase de hombre permite que la madre de sus hijos y que sus hijos hayan quedado en la calle como Contardi permitió que sucediera?". Según su relato, el acusado residía en una de las propiedades que pertenecía a Prandi mientras alquilaba la otra, "percibiendo todas las ganancias sin darle nada a Julieta".

El testimonio tomó tintes aún más sombríos cuando Ortega se refirió directamente a Contardi con términos que no dejaron lugar a interpretaciones: "Es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras. Pai umbanda, cosas por demás oscuras. Vi animales decapitados en la casa, yo. No me lo contó nadie".

Respecto al proceso de recuperación emocional de Prandi, Ortega fue igualmente explícito: "Yo me encontré con una persona rota, en todo sentido. Ultrajada, vulnerada, violada en todos los aspectos. Tuve que mostrarle de a poco quién era yo para que bajara la guardia. Tenía fantasmas, terror, no se lo vi en los ojos de nadie jamás. Esta persona necesita que le llegue su día de Justicia".

La situación de los menores tampoco escapó al testimonio. Ortega reveló que el hijo mayor de la expareja "no quería saber nada con ir a visitar a su padre" y que el menor, cuando comenzó a expresarse verbalmente, manifestaba que "no quería volver más a la casa de esta persona". Sobre este último punto, añadió con preocupación: "Un niño que venía de dos días u horas que vaya saber a lo que fue sometido".

Por qué el tribunal negó la detención de Claudio Contardi

No obstante, la tensión alcanzó su punto máximo cuando el abogado de Prandi, Javier Baños, solicitó la prisión preventiva de Contardi antes de conocerse el veredicto. No obstante, esta petición no recibió el respaldo del fiscal Christian Fabio y fue rechazada por el tribunal. Ortega había expresado previamente sus temores: "Si esta persona llega a salir caminando, pido garantías de seguridad para mi pareja. De este individuo yo sospecho lo peor. A mi que me venga a buscar, pero para sus hijos y ella pido protección. Es un criminal capaz de hacer cualquier cosa".

Tras una pausa en las deliberaciones, la jueza Leiro determinó que, dado que el imputado había llegado en libertad al proceso, no resultaba necesario dictar la medida cautelar solicitada. Sin embargo, estableció una restricción perimetral de 300 metros respecto de Prandi y su domicilio, buscando garantizar la seguridad de la denunciante mientras se aguarda la resolución final del caso.

