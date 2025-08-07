Mariano Peluffo declaró a favor de Julieta Prandi y contó detalles del calvario que padeció con Contardi

El doloroso relato de en el juicio contra su exmarido

Finalmente, el miércoles (06/08) comenzó el juicio que inició Julieta Prandi en contra de su exesposo Claudio Contardi por abuso sexual reiterado y luego habló con la prensa al respecto.

"Estoy satisfecha, siento que es muy difícil, es meter un planeta en un embudo, contar todo lo que viví en un rato, y que se puedan imaginar todo lo vivido", expresó tras declarar ante la Justicia.

Al respecto de lo que manifestó el acusado frente a los jueces, manifestó: "No escuché cuando él declaró, no me interesa escucharlo. Para declarar estuve en la sala contigua, y después para todos los testigos a través de un biombo".

Asimismo, destacó la importancia de su familia y Mariano Peluffo en sus declaraciones: "Mis padres estuvieron muy bien, me hicieron llorar, estuvo muy bien Mariano Peluffo, también mi psiquiatra. Escucharlos es terrible, es encontrarse con la mirada que tienen los otros de uno, de lo que uno vivió, y recuerdos que no me pertenecen, algunos uno intenta bloquearlos".

