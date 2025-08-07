Mariano Peluffo declaró como testigo ante la Justicia en el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi y en diálogo con Intrusos brindó detalles del calvario que pasó su compañera del ciclo Sarasa en La100 desde 2019 "todos los días, todas las tardes prácticamente".
EN PRIMERA PERSONA
Mariano Peluffo declaró a favor de Julieta Prandi y contó detalles del calvario que padeció con Contardi
El reconocido condcutor, que trabaja junto a Julieta Prandi en la radio desde 2019, se refirió a la violencia que sufrió su compañera por parte de su exmarido.
“Hubo situaciones con los chicos, unos cruces muy difíciles y finalmente la Justicia hizo lugar a un pedido de Julieta y los chicos no tienen más contacto con el padre. Los chicos se expresaron y no quieren vincularse con el padre”, dijo el conductor.
Asimismo, también recordó una situación que presenció que le llamó la atención a raíz del comportamiento que tomó la modelo en medio de una situación laboral: “Esto lo cuento de primerísima porque me ha pasado a mí. Un día la pasé a buscar a su casa y veo que tiene un par de autos, me dijo: ‘Yo no manejo’. Y le dije: ‘Tenés que aprender a manejar’". Acto seguido, recordó que sorpresivamente le contestó: "No, esta persona no quiere que yo aprenda a manejar porque le da temor la autopista, los chicos, entonces prefiere llevarme y traerme él o pedirme un auto".
De esta manera, el reconocido locutor remarcó que se trataba de una dinámica que se repetía con frecuencia. Es preciso destacar que su testimonio se suma al de otros allegados que buscan respaldar la denuncia de la modelo y visibilizar el contexto de violencia que asegura haber sufrido por parte del denunciado.
El doloroso relato de en el juicio contra su exmarido
Finalmente, el miércoles (06/08) comenzó el juicio que inició Julieta Prandi en contra de su exesposo Claudio Contardi por abuso sexual reiterado y luego habló con la prensa al respecto.
"Estoy satisfecha, siento que es muy difícil, es meter un planeta en un embudo, contar todo lo que viví en un rato, y que se puedan imaginar todo lo vivido", expresó tras declarar ante la Justicia.
Al respecto de lo que manifestó el acusado frente a los jueces, manifestó: "No escuché cuando él declaró, no me interesa escucharlo. Para declarar estuve en la sala contigua, y después para todos los testigos a través de un biombo".
Asimismo, destacó la importancia de su familia y Mariano Peluffo en sus declaraciones: "Mis padres estuvieron muy bien, me hicieron llorar, estuvo muy bien Mariano Peluffo, también mi psiquiatra. Escucharlos es terrible, es encontrarse con la mirada que tienen los otros de uno, de lo que uno vivió, y recuerdos que no me pertenecen, algunos uno intenta bloquearlos".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 6 episodios que es cero clichés y puro suspenso
El outlet de Buenos Aires que vende zapatillas a menos de $50.000 y todos visitan
Vaca Muerta pasó de un récord histórico de actividad a 2 meses consecutivos de caídas
Identidad falsa: Javier Milei se habría reunido con alguien que no es