urgente24
ACTUALIDAD Julieta Prandi > juicio > abuso

SEPARADOS POR UN BIOMBO

Doloroso relato de Julieta Prandi en el juicio a su exmarido

En la causa contra su exmarido afirmó: “Tengo el privilegio de estar acá, la mayoría termina muerta”. Escuchó al acusado, separada por un biombo.

06 de agosto de 2025 - 22:35
Julieta Prandi, cuando trabajaba con Guillermo López

Julieta Prandi, cuando trabajaba con Guillermo López

Luego de un día en el que declaró contra su exmarido, Claudio Contardi, en el juicio por abuso sexual reiterado, seguido en los tribunales de Campana, Julieta Prandi aseguró

Estoy satisfecha, siento que es muy difícil, es meter un planeta en un embudo, contar todo lo que viví en un rato, y que se puedan imaginar todo lo vivido Estoy satisfecha, siento que es muy difícil, es meter un planeta en un embudo, contar todo lo que viví en un rato, y que se puedan imaginar todo lo vivido

Contardi, el acusado, fue el primero en prestar testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 separado de su ex por un biombo, ya que ella pidió no cruzárselo ni tener contacto visual.

Seguir leyendo

En ese sentido, Prandi destacó que logró no interactuar con su expareja resalta el medio Infobae.

No escuché cuando él declaró, no me interesa escucharlo. Para declarar estuve en la sala contigua, y después para todos los testigos a través de un biombo No escuché cuando él declaró, no me interesa escucharlo. Para declarar estuve en la sala contigua, y después para todos los testigos a través de un biombo

Al respecto, destacó el valor de sus seres queridos, quienes la apoyaron.

Mis padres estuvieron muy bien, me hicieron llorar, estuvo muy bien Mariano Peluffo, también mi psiquiatra. Escucharlos es terrible, es encontrarse con la mirada que tienen los otros de uno, de lo que uno vivió, y recuerdos que no me pertenecen, algunos uno intenta bloquearlos Mis padres estuvieron muy bien, me hicieron llorar, estuvo muy bien Mariano Peluffo, también mi psiquiatra. Escucharlos es terrible, es encontrarse con la mirada que tienen los otros de uno, de lo que uno vivió, y recuerdos que no me pertenecen, algunos uno intenta bloquearlos

Ante las cámaras, de los medios que cubrieron la salida, de la actriz, del juzgado, afirmó

Me siento aliviada después de haber hablado, llorado, estoy demacrada, no puedo más, no comimos en todo el día. Me encantaría creer que esto va a agilizar la justicia, que escuchen mucho más a las mujeres en las comisarías, tardaron cinco años para que se eleve a juicio, es mucho tiempo y fue una lucha de persistir y persistir, para encontrar justicia, es duro volver a declarar y hacer pericias cuando del otro lado no se exponen a nada. Tuve algunos exabruptos, se me escaparon algunas cosas, es mucho el dolor vivido. Me siento aliviada después de haber hablado, llorado, estoy demacrada, no puedo más, no comimos en todo el día. Me encantaría creer que esto va a agilizar la justicia, que escuchen mucho más a las mujeres en las comisarías, tardaron cinco años para que se eleve a juicio, es mucho tiempo y fue una lucha de persistir y persistir, para encontrar justicia, es duro volver a declarar y hacer pericias cuando del otro lado no se exponen a nada. Tuve algunos exabruptos, se me escaparon algunas cosas, es mucho el dolor vivido.

Julieta Prandi
Estremecedor relato de Julieta Prandi sobre el maltrato que ejerci&oacute; su exesposo. (Foto: Captura de video)

Estremecedor relato de Julieta Prandi sobre el maltrato que ejerció su exesposo. (Foto: Captura de video)

Consultada sobre como creería el final del juicio, relató

Justicia sería una condena ejemplar, no estoy pidiendo dinero, me robaron años de vida, fue violencia de todo tipo, sexual, verbal, emocional, económica, psicológica. Tengo el privilegio de estar acá y contarlo, porque la mayoría termina muerta. La pena máxima es de 50 años, con 20 o 30 me quedo contenta, vamos a ver qué dice el tribunal. Justicia sería una condena ejemplar, no estoy pidiendo dinero, me robaron años de vida, fue violencia de todo tipo, sexual, verbal, emocional, económica, psicológica. Tengo el privilegio de estar acá y contarlo, porque la mayoría termina muerta. La pena máxima es de 50 años, con 20 o 30 me quedo contenta, vamos a ver qué dice el tribunal.

Más adelante agregó

Hoy estoy despidiendo a la vieja Julieta Prandi, con mucho amor y respeto porque me trajo hasta acá, muy agradecida de quién fui y quién soy, la nueva Julieta ya existe, estoy rodeada de mis hijos, familia, mi amor, me reencontré con mis padres, con mi hermana. Que las mujeres no bajen los brazos, pidan ayuda, yo no pedí ayuda, me fui, estuvo a esto de bajar los brazos, no me quería despertar más. Es muy difícil que una víctima de violencia pida ayuda Hoy estoy despidiendo a la vieja Julieta Prandi, con mucho amor y respeto porque me trajo hasta acá, muy agradecida de quién fui y quién soy, la nueva Julieta ya existe, estoy rodeada de mis hijos, familia, mi amor, me reencontré con mis padres, con mi hermana. Que las mujeres no bajen los brazos, pidan ayuda, yo no pedí ayuda, me fui, estuvo a esto de bajar los brazos, no me quería despertar más. Es muy difícil que una víctima de violencia pida ayuda

Más contenido en Urgente24

Banco Provincia vuelve al ataque con su promo más pedida

Wanda Nara jugó a la víctima y quedó mal parada: Los chats que la arruinaron

¿Bendita tambalea? El Nueve no zafa y recibe otro hachazo

La miniserie de 8 capítulos que muchos califican como "la mejor del año"

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES