Doloroso relato de Julieta Prandi en el juicio a su exmarido

Al respecto, destacó el valor de sus seres queridos, quienes la apoyaron.

Mis padres estuvieron muy bien, me hicieron llorar, estuvo muy bien Mariano Peluffo, también mi psiquiatra. Escucharlos es terrible, es encontrarse con la mirada que tienen los otros de uno, de lo que uno vivió, y recuerdos que no me pertenecen, algunos uno intenta bloquearlos

Ante las cámaras, de los medios que cubrieron la salida, de la actriz, del juzgado, afirmó

Me siento aliviada después de haber hablado, llorado, estoy demacrada, no puedo más, no comimos en todo el día. Me encantaría creer que esto va a agilizar la justicia, que escuchen mucho más a las mujeres en las comisarías, tardaron cinco años para que se eleve a juicio, es mucho tiempo y fue una lucha de persistir y persistir, para encontrar justicia, es duro volver a declarar y hacer pericias cuando del otro lado no se exponen a nada. Tuve algunos exabruptos, se me escaparon algunas cosas, es mucho el dolor vivido.

Julieta Prandi Estremecedor relato de Julieta Prandi sobre el maltrato que ejerció su exesposo. (Foto: Captura de video)

Consultada sobre como creería el final del juicio, relató

Justicia sería una condena ejemplar, no estoy pidiendo dinero, me robaron años de vida, fue violencia de todo tipo, sexual, verbal, emocional, económica, psicológica. Tengo el privilegio de estar acá y contarlo, porque la mayoría termina muerta. La pena máxima es de 50 años, con 20 o 30 me quedo contenta, vamos a ver qué dice el tribunal.

Más adelante agregó

Hoy estoy despidiendo a la vieja Julieta Prandi, con mucho amor y respeto porque me trajo hasta acá, muy agradecida de quién fui y quién soy, la nueva Julieta ya existe, estoy rodeada de mis hijos, familia, mi amor, me reencontré con mis padres, con mi hermana. Que las mujeres no bajen los brazos, pidan ayuda, yo no pedí ayuda, me fui, estuvo a esto de bajar los brazos, no me quería despertar más. Es muy difícil que una víctima de violencia pida ayuda

