El mundo del pop argentino quedó sacudido por un conflicto inesperado entre Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra, que incluso salpicó a figuras como Antonela Roccuzzo, y Yanina Latorre habló de una “guerra fría” marcada por celos, competencia y disputas por el liderazgo en la escena musical.
LA PEOR DE LAS ONDAS
No se quiere quedar afuera: Yanina Latorre contó la verdad de la pelea entre Tini y Emilia Mernes
Yanina Latorre destapó la trama del enfrentamiento entre las cantantes y destacó que Antonela Roccuzzo quedó involucrada en medio de versiones y tensiones.
Según la conductora de Sálvese quien pueda, el conflicto se originó cuando la novia de Rodrigo De Paul pausó su carrera en 2024 y varios integrantes de su equipo como bailarinas y estilistas pasaron a trabajar con la entrerriana. Al regresar al ruedo, intentó recuperarlos pero la negativa desató un fuerte malestar. En el entorno de quien saltó a la fama con Violeta interpretaron esta situación como una traición profesional.
La tensión escaló aún más con la autora de reconocidas canciones como "Automático", a quien la pareja de Duki habría intentado perjudicar en la previa de sus presentaciones en el estadio de River Plate. La disputa no solo habría incluido presiones a bailarines y técnicos, sino también episodios personales, como el supuesto incidente en un boliche que involucró a la familia de la cantante.
Por si fuera poco, el escándalo también alcanzó a la esposa de Lionel Messi, quien también optó por el mismo camino en redes sociales, en lo que la comunicadora describió como un gesto de “limpieza”. A su vez, deslizó que “las 'botineras' la odian”, mencionando episodios incómodos en eventos sociales vinculados a la Selección Argentina. Así, entre versiones cruzadas y fuertes acusaciones, la interna del pop argentino suma un nuevo capítulo cargado de polémica.
Yanina Latorre negó vínculos con el caso $LIBRA
La polémica en torno al caso$LIBRA sumó un nuevo capítulo tras la aparición del nombre de Yanina Latorre en medio de la investigación. La conductora se vio envuelta en el escándalo luego de que se filtraran conversaciones con Mauricio Novelli, uno de los implicados en la presunta criptoestafa. La situación generó repercusión mediática inmediata y la obligó a dar explicaciones públicas.
Desde su programa en Sálvese quien pueda, la conductora rechazó cualquier vínculo con la causa y cuestionó el tratamiento del tema. “No soy política, no tengo por qué dar explicaciones. No estoy en ninguna causa”, expresó con firmeza.
En su descargo, a su vez, señaló que el contacto con el empresario cripto se dio en el marco de una acción publicitaria para Binance, previo al escandalo con la criptomoneda. Además, aclaró que se trató de un trabajo remunerado como el que realizan habitualmente otros influencers, y que no tenía conocimiento de ninguna actividad irregular vinculada al empresario.
"Que un año después el pibe esté imputado o involucrado en una estafa, yo realmente no soy futuróloga", se defendió y aprovechó para tildar de "triste" el hecho de que la quieran implicar en la polémica.
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