No se quiere quedar afuera: Yanina Latorre contó la verdad de la pelea entre Tini y Emilia Mernes

Desde su programa en Sálvese quien pueda, la conductora rechazó cualquier vínculo con la causa y cuestionó el tratamiento del tema. “No soy política, no tengo por qué dar explicaciones. No estoy en ninguna causa”, expresó con firmeza.

En su descargo, a su vez, señaló que el contacto con el empresario cripto se dio en el marco de una acción publicitaria para Binance, previo al escandalo con la criptomoneda. Además, aclaró que se trató de un trabajo remunerado como el que realizan habitualmente otros influencers, y que no tenía conocimiento de ninguna actividad irregular vinculada al empresario.

"Que un año después el pibe esté imputado o involucrado en una estafa, yo realmente no soy futuróloga", se defendió y aprovechó para tildar de "triste" el hecho de que la quieran implicar en la polémica.

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