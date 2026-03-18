¡Todo mal!: Tini blanqueó su pelea con Emilia Mernes

Las tres compartieron proyectos juntas dentro de la música pop aunque las diferencias personales y profesionales terminaron por separar los caminos.

Es preciso recordar que la reconocida cantante platese también la había dejado de seguir en Instagram.

Hasta el momento, la apuntada no se pronunció sobre la decisión de sus colegas ni realizó movimientos similares en sus redes. La incógnita es si responderá con un gesto igual o si elegirá mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en su carrera.

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