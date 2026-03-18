La escena del pop argentino sumó un nuevo foco de tensión cuando Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram y desató un verdadero escándalo entre sus fanáticos. El gesto, impensado hasta hace poco, confirmó rumores de enfrentamiento y puso fin a un vínculo clave del ambiente.
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¡Todo mal!: Tini blanqueó su pelea con Emilia Mernes
Tini optó por volcarse a las redes sociales para confirmar el distanciamiento que creció en silencio entre ambas y generó un fuerte revuelo entre sus fanáticos.
Durante años, ambas figuras mostraron cercanía. Compartieron escenarios, giras y colaboraciones convertidas en piezas musicales de alcance mundial. Sin embargo, en los últimos meses crecieron versiones de internas, supuestos conflictos por equipos de baile y tensiones cruzadas con Maria Becerra, enfrentada públicamente con la novia de Duki.
La novedad explotó en redes cuando se detectó el unfollow por parte de quien saltó a la fama con la tira juvenil Violeta, mientras la entrerriana aún la mantiene entre sus seguidos. Ese movimiento digital alcanzó para que seguidores llenaran plataformas con mensajes, memes y teorías sobre el origen del quiebre.
El episodio no solo ratificó el distanciamiento, sino que evidenció un cambio definitivo en el vínculo entre quienes juntas protagonizaron en 2023 la aclamada canción "La_Original.mp3". Aunque hasta ahora sostenían cierta cordialidad pública, la decisión reciente disipó cualquier duda y dejó la grieta expuesta dentro del pop local.
Tini imitó a María Becerra y se alejó de Emilia Mernes
Hace algunas semanas Maria Becerra contó en una entrevista que Tini Stoessel es una de sus mejores amigas, mientras que el vínculo con Emilia Mernes estaba roto desde hace rato.
Las tres compartieron proyectos juntas dentro de la música pop aunque las diferencias personales y profesionales terminaron por separar los caminos.
Es preciso recordar que la reconocida cantante platese también la había dejado de seguir en Instagram.
Hasta el momento, la apuntada no se pronunció sobre la decisión de sus colegas ni realizó movimientos similares en sus redes. La incógnita es si responderá con un gesto igual o si elegirá mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en su carrera.
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