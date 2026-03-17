La impensada confesión de Zendaya en medio de rumores de casamiento con Tom Holland

La idea de un casamiento oculto comenzó a circular a raíz de las declaraciones de su estilista, Law Roach, quien afirmó que los coprotagonistas de Spider-Man: Homecoming, se habían casado en secreto.

Desde entonces, los fans enloquecidos han tratado de buscar cualquier pista que sirva para confirmar el casamiento de las estrellas.

"Estoy seguro de que sabes que Internet se ha vuelto loco con historias de que podrías estar casada con Tom", le dijo el conductor del programa, Jimmy Kimmel a la actriz.

“¿En serio? No he visto ninguna”, bromeó Zendaya.

La actriz de Euphoria se refirió entonces a las fotos virales de su presunta boda, creadas con IA, en un intento por "aclarar la confusión".

“Mucha gente se ha dejado engañar por ellas”, dijo. “Mientras estaba por ahí, en mi día a día, la gente me decía: ‘¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!’, y yo les respondía: ‘Cariño, son hechas con IA. No son reales’”.

La insólita revelación de Zendaya sobre las supuestas fotos de su boda con Tom Holland

Pero, lo que generó asombro fue que Zendaya reveló que algunos de sus amigos y familiares se molestaron con ella por la supuesta “boda secreta” con Tom Holland.

La actriz contó que sus propios familiares y amigos fueron engañados por las fotos de casamiento generadas por IA, y afirmó que "gente real" que conoce estaba "enojada" por no haber sido invitada.

Si bien, finalmente, Zendaya no confirmó, ni negó directamente si ella y Holland se habían casado, hay un detalle que sigue generando revuelo.

Y es que, la actriz apareció en los Premios Oscar 2026 luciendo su anillo de compromiso junto con lo que parecía ser una delicada alianza de oro.

En ese sentido, todavía no se sabe si Zendaya y Tom Holland se casaron, pero una cosa sí quedó claro: Las fotos que circulan por las redes sociales de ellos 'casados' son falsas.

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