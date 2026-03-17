Zendaya y Tom Holland acaparan desde hace tiempo la atención de muchos debido a los fuertes rumores de casamiento. ¿Qué pasó con Tom Holland y Zendaya? ¿Zendaya y Tom Holland se casaron? ¿Cómo fue la boda secreta de Tom Holland y Zendaya? son algunas de las preguntas que se han hecho los fanáticos.
¿SE ACABÓ EL MISTERIO?
La impensada confesión de Zendaya en medio de rumores de casamiento con Tom Holland
Nadie vio venir esta confesión de Zendaya en medio de fuertes rumores de casamiento con Tom Holland.
El interés por conocer hasta el más mínimo detalle de un supuesto enlace entre ambos actores se ha intensificado con la circulación de fotos en donde se les ve posando tal como unos recién casados.
En ese contexto, ha sido la actriz la que ha salido a hablar sobre los rumores de matrimonio con su prometido y sobre las fotos que se volvieron virales.
¿Zendaya y Tom Holland se casaron?
Zendaya rompió el silencio sobre un supuesto casamiento con Tom Holland, durante una entrevista reciente en el programa Jimmy Kimmel Live!
Si bien, la actriz estaba invitada para promocionar su próxima película, The Drama, en la que interpreta a una futura novia junto a Robert Pattinson, en realidad, todos los ojos estaban puestos en sus comentarios sobre la presunta "boda secreta".
La idea de un casamiento oculto comenzó a circular a raíz de las declaraciones de su estilista, Law Roach, quien afirmó que los coprotagonistas de Spider-Man: Homecoming, se habían casado en secreto.
Desde entonces, los fans enloquecidos han tratado de buscar cualquier pista que sirva para confirmar el casamiento de las estrellas.
"Estoy seguro de que sabes que Internet se ha vuelto loco con historias de que podrías estar casada con Tom", le dijo el conductor del programa, Jimmy Kimmel a la actriz.
“¿En serio? No he visto ninguna”, bromeó Zendaya.
La actriz de Euphoria se refirió entonces a las fotos virales de su presunta boda, creadas con IA, en un intento por "aclarar la confusión".
“Mucha gente se ha dejado engañar por ellas”, dijo. “Mientras estaba por ahí, en mi día a día, la gente me decía: ‘¡Dios mío, las fotos de tu boda son preciosas!’, y yo les respondía: ‘Cariño, son hechas con IA. No son reales’”.
La insólita revelación de Zendaya sobre las supuestas fotos de su boda con Tom Holland
Pero, lo que generó asombro fue que Zendaya reveló que algunos de sus amigos y familiares se molestaron con ella por la supuesta “boda secreta” con Tom Holland.
La actriz contó que sus propios familiares y amigos fueron engañados por las fotos de casamiento generadas por IA, y afirmó que "gente real" que conoce estaba "enojada" por no haber sido invitada.
Si bien, finalmente, Zendaya no confirmó, ni negó directamente si ella y Holland se habían casado, hay un detalle que sigue generando revuelo.
Y es que, la actriz apareció en los Premios Oscar 2026 luciendo su anillo de compromiso junto con lo que parecía ser una delicada alianza de oro.
En ese sentido, todavía no se sabe si Zendaya y Tom Holland se casaron, pero una cosa sí quedó claro: Las fotos que circulan por las redes sociales de ellos 'casados' son falsas.
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