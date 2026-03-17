"ARGENTINA NO LO TIENE"
Axel Kuschevatzky puso el foco en el Estado y cuestionó la falta de apoyo al cine nacional
El productor cinematográfico destacó la importancia de las políticas públicas por parte del Estado para conseguir capital financiero en el país.
"Yo creo en las políticas públicas frente a la producción audiovisual. Como creo en las políticas públicas para la producción del vino tinto y en la producción de leche de vaca. Digo, el Estado tiene un rol que es el rol de ser árbitro y de incentivar sobre todo cuando vos vivís en un país que está en una condición deficitaria para competir con otras industrias de otros países", expresó.
Asimismo expresó con vehemencia: "Yo no quiero hablar más del cine como cultura". "Sí quiero charlar sobre la capacidad que tiene el cine para generar riqueza en los países", añadió posteriormente. Además, utilizó como ejemplo a Colombia y Canadá para indicar: "Yo lo que más quiero es que haya capital llano en la Argentina y que se genere actividad económica. No es una discusión acerca de a quién voto el que dirigió una película. Y eso Argentina no lo tiene".
"Tenemos una cultura cinematográfica muy potente. Pero ese músculo de laburo si no se cuida, se atrofia. Como cualquier otra industria que no si no le prestás atención se atrofia", agregó posteriormente y señaló que Argentina está "perdiendo un gran negocio" aunque destacó que no es un problema particular del actual Gobierno si no que viene de hace años.
El peso de la crítica de Axel Kuschevatzky en defensa del cine
Axel Kuschevatzky es una figura destacada del ámbito cinematográfico argentino, ya que su trayectoria combina crítica, difusión y producción. Además, su estilo cercano junto con una mirada analítica consolidó prestigio entre audiencias diversas. Por lo tanto, se posiciona como una voz influyente dentro del sector audiovisual.
Por otra parte, su experiencia profesional incluye presencia en televisión, radio y medios gráficos, siempre vinculados al entretenimiento. Asimismo, la cobertura de ceremonias internacionales, especialmente en los Óscar, amplió reconocimiento fuera del país. En consecuencia, su capacidad interpretativa permite explicar tendencias industriales con claridad accesible.
A su vez, la actividad como productor abrió nuevas oportunidades dentro del sector audiovisual. De hecho, la intervención en películas argentinas con alcance global como "El secreto de sus ojos" fortaleció vínculos entre creación artística e industria. En este sentido, el rol dual favorece una comprensión profunda tanto del análisis como del desarrollo cinematográfico.
Finalmente, el recorrido profesional evidencia un compromiso constante con la cultura audiovisual. En efecto, la influencia actual trasciende el periodismo tradicional mediante un aporte activo al crecimiento del cine local. Así, su nombre se mantiene asociado a innovación, conocimiento especializado y proyección internacional.
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