"Tenemos una cultura cinematográfica muy potente. Pero ese músculo de laburo si no se cuida, se atrofia. Como cualquier otra industria que no si no le prestás atención se atrofia", agregó posteriormente y señaló que Argentina está "perdiendo un gran negocio" aunque destacó que no es un problema particular del actual Gobierno si no que viene de hace años.

El peso de la crítica de Axel Kuschevatzky en defensa del cine

Axel Kuschevatzky es una figura destacada del ámbito cinematográfico argentino, ya que su trayectoria combina crítica, difusión y producción. Además, su estilo cercano junto con una mirada analítica consolidó prestigio entre audiencias diversas. Por lo tanto, se posiciona como una voz influyente dentro del sector audiovisual.

Por otra parte, su experiencia profesional incluye presencia en televisión, radio y medios gráficos, siempre vinculados al entretenimiento. Asimismo, la cobertura de ceremonias internacionales, especialmente en los Óscar, amplió reconocimiento fuera del país. En consecuencia, su capacidad interpretativa permite explicar tendencias industriales con claridad accesible.

A su vez, la actividad como productor abrió nuevas oportunidades dentro del sector audiovisual. De hecho, la intervención en películas argentinas con alcance global como "El secreto de sus ojos" fortaleció vínculos entre creación artística e industria. En este sentido, el rol dual favorece una comprensión profunda tanto del análisis como del desarrollo cinematográfico.

Finalmente, el recorrido profesional evidencia un compromiso constante con la cultura audiovisual. En efecto, la influencia actual trasciende el periodismo tradicional mediante un aporte activo al crecimiento del cine local. Así, su nombre se mantiene asociado a innovación, conocimiento especializado y proyección internacional.

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