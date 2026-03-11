Se le vino la noche: Mickey Rourke desalojado tras alquiler impago y rechazar donaciones

El medio explica que esto, probablemente, significa que el actor no respondió a la denuncia ni compareció en su defensa dentro del tiempo requerido por la ley de California.

El actor tenía una deuda de casi 60.000 dólares en alquiler impago. En diciembre, la Justicia le exigió al actor que desalojara la casa en tres días o que pagara lo adeudado.

Page Six indica que, posteriormente, en enero, se le vio a Rourke sacando sus pertenencias de la casa, y que se empezó a alojar en un hotel de lujo en Wets Hollywood, California, con habitaciones desde $550 por noche.

Mickey Rourke rechaza ayuda económica

Casi al mismo tiempo que se conocía que Mickey Rourke estaba a un paso de ser desalojado, Liya-Joelle Jones, quien se presentó como asistente de la representante del actor, Kimberly Hines, lanzó una campaña de GoFundMe para apoyarlo.

Intentaba recaudar 100.000 dólares para evitar el desalojo.

Rourke habló al respecto en sus redes sociales y negó tener conocimiento de dicha campaña. De acuerdo con informes de medios, el actor mencionó que estaba "frustrado", "confundido" y que no entendía por qué alguien creó una campaña en su nombre.

"Ese no soy yo, ¿de acuerdo?", dijo en un video de Instagram. "Si necesitara dinero, preferiría no pedir ninguna maldita caridad", recoge People sobre las declaraciones del actor.

Rourke agregó: "No sabría qué es una fundación GoFundMe ni en un millón de años. Mi vida es muy simple, no recurriría a fuentes externas como esa".

Rourke, según Los Angeles Times, también señaló que estaba en una situación muy delicada después de que los nuevos dueños compraran la casa que había alquilado durante años y no quisieran arreglar el inmueble.

"Dije que no iba a pagar el alquiler porque había ratones, ratas, el suelo estaba podrido y en una bañera no había agua", denunció en el video.

Por su parte, Hines dijo a The Hollywood Reporter: "Le dijimos: 'Mickey, hay gente que quiere ayudarte'. Él respondió: 'Genial'. No creo que lo entendiera, y ahora el asunto se ha convertido en un revuelo mediático, y se puso furioso".

De hecho, se supo que Rourke ha instado a los donantes a reclamar su dinero. Y, en cuanto al inmueble, finalmente, quedó en manos de su propietario.

