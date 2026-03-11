Esteban Mirol fulminó a Wanda Nara: "Podría decir muchas cosas"

El periodista Esteban Mirol realizó fuertes declaraciones sobre su paso por MasterChef Celebrity y aseguró que se sintió “maltratado” durante su participación. Tras quedar eliminado en el repechaje junto a Luis Ventura, el comunicador decidió contar su experiencia en una entrevista con Intrusos.

Según relató, desde el inicio percibió situaciones llamativas en las devoluciones del jurado. En ese sentido, apuntó contra el chef Germán Martitegui y deslizó que “pareciera que hay protegidos” entre los participantes.

Asimismo, el periodista se refirió a la conductora Wanda Nara. Aunque aclaró que no cuestiona su desempeño, sostuvo que el formato del programa está pensado para adaptarse a su persona y aseguró que la edición dejó al aire los momentos en los que fue “basureado”.

