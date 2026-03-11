El periodista Esteban Mirol aseguró que fue maltratado por Wanda Nara durante su participación en MasterChef Celebrity y se sumó a las críticas que una exempleada doméstica de la mediática realizó en televisión. En el ciclo A la tarde, baja la conducción de por Karina Mazzocco, el comunicador opinó sobre la denuncia laboral que involucra a la empresaria.
DURÍSIMO
Esteban Mirol fulminó a Wanda Nara: "Podría decir muchas cosas"
El periodista Esteban Mirol recordó su paso por MasterChef Celebrity en el ciclo A la tarde y aprovechó para cargar severamente contra la conductora.
Es preciso destacar que Daiana Decastelli denunció que la conductora no cumplió con el pago de una indemnización de $15.000.000. Según su testimonio, el conflicto comenzó luego de sufrir una caída por las escaleras en la casa de la artista, ubicada en el barrio privado Santa Bárbara, lo que derivó en que la trabajadora se considerara despedida.
Consultado al respecto, el exparticipante del certamen fue contundente: “Podría decir muchas cosas de Wanda, pero esto me parece una más”. Luego agregó que pasó por situaciones incómodas con la conductora del reality. “A mí me maltrató, así que no me extraña”, señaló, y explicó que durante las grabaciones solía ignorarlo mientras se acercaba a conversar con otros participantes.
Además, aprovechó para considerar grave la acusación de la exempleada. “Que a mí me maltrate me tiene sin cuidado, pero que a una mujer con un embarazo de riesgo no le paguen lo que corresponde es una vergüenza”, afirmó. Tras sus dichos, el también exconcursante Luis Ventura intervino en el programa y lanzó sin rodeos: “Wanda es capaz de cualquier cosa”.
Esteban Mirol quedó dolido con MasterChef Celebrity
No es la primera vez que Esteban Mirol apunta contra el reconocido ciclo televisivo que se emite por la pantalla de Telefe. En enero, estuvo como invitado en Intrusos y también disparó sin medir las consecuencias de sus dichos.
El periodista Esteban Mirol realizó fuertes declaraciones sobre su paso por MasterChef Celebrity y aseguró que se sintió “maltratado” durante su participación. Tras quedar eliminado en el repechaje junto a Luis Ventura, el comunicador decidió contar su experiencia en una entrevista con Intrusos.
Según relató, desde el inicio percibió situaciones llamativas en las devoluciones del jurado. En ese sentido, apuntó contra el chef Germán Martitegui y deslizó que “pareciera que hay protegidos” entre los participantes.
Asimismo, el periodista se refirió a la conductora Wanda Nara. Aunque aclaró que no cuestiona su desempeño, sostuvo que el formato del programa está pensado para adaptarse a su persona y aseguró que la edición dejó al aire los momentos en los que fue “basureado”.
