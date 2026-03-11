A pocos meses del inicio del Mundial 2026, la atención mundial no solo está puesta en el fútbol, sino también en la situación geopolítica. En medio de la tensión por la guerra en Medio Oriente, Gianni Infantino, presidente de FIFA, reveló que Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, le hizo un comentario sobre la situación de Irán.
¿VA A PARTICIPAR?
Mundial 2026: Los dichos de Donald Trump sobre Irán que impactaron a todos
A meses del Mundial 2026, Gianni Infantino aseguró que Trump le hizo un comentario conciso sobre la participación de Irán (contrario a lo que dicen allí).
El país asiático es uno de los principales implicados en el conflicto actual, lo que ha generado especulaciones sobre lo que podría ocurrir con su participación en el torneo, teniendo en cuenta que el Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Donald Trump, Gianni Infantino e Irán
Si bien las especulaciones estaban a la orden del día, el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel llevaron a cabo un ataque conjunto contra Irán, lo que elevó la tensión internacional y generó preocupación en distintos ámbitos, incluido el deportivo.
En el plano futbolístico, surgieron dudas sobre qué podría ocurrir con la participación del seleccionado iraní en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará en pocos meses.
En este contexto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que mantuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien le garantizó la presencia de Irán en el torneo. “Durante la conversación, el presidente Trump reiteró que, por supuesto, la selección iraní es bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos”, señaló.
Cabe recordar que horas después del ataque del 28/2, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, expresó su preocupación: “Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta... Pero lo que es seguro en este momento es que, con este ataque y esta crueldad, no podemos contemplar con esperanza la Copa del Mundo”.
En una sintontía similar, el Ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró en las últimas horas que no existen condiciones de seguridad para asistir tras la escalada del conflicto en Oriente Medio: "Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar", sentenció el funcionario.
Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre qué sucederá con el seleccionado iraní, aunque desde la FIFA buscan que todos los equipos clasificados puedan participar en la próxima cita mundialista.
Irán en el Mundial 2026
Hay dos particularidades en torno a la participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En primer lugar, el seleccionado iraní integrará el Grupo G y disputará todos sus partidos en Estados Unidos. Su calendario será el siguiente:
- Irán vs. Nueva Zelanda: 15 de junio en Los Ángeles
- Irán vs. Bélgica: 21 de junio en Los Ángeles
- Irán vs. Egipto: 26 de junio en Seattle
Otro aspecto llamativo es que, si Irán termina segundo en su grupo —algo que a priori es posible— y Estados Unidos finaliza también en la segunda posición del suyo, ambos seleccionados podrían enfrentarse en dieciseisavos de final.
Faltan exactamente tres meses para el inicio del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, y hasta el momento, el contexto internacional está marcado por la tensión bélica.
