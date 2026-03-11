Mundial 2026: Los dichos de Donald Trump sobre Irán que impactaron a todos

image

Cabe recordar que horas después del ataque del 28/2, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, expresó su preocupación: “Estos acontecimientos no quedarán sin respuesta... Pero lo que es seguro en este momento es que, con este ataque y esta crueldad, no podemos contemplar con esperanza la Copa del Mundo”.

En una sintontía similar, el Ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró en las últimas horas que no existen condiciones de seguridad para asistir tras la escalada del conflicto en Oriente Medio: "Desde que este gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar", sentenció el funcionario.

Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre qué sucederá con el seleccionado iraní, aunque desde la FIFA buscan que todos los equipos clasificados puedan participar en la próxima cita mundialista.

Irán en el Mundial 2026

Hay dos particularidades en torno a la participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En primer lugar, el seleccionado iraní integrará el Grupo G y disputará todos sus partidos en Estados Unidos. Su calendario será el siguiente:

Irán vs. Nueva Zelanda: 15 de junio en Los Ángeles

Irán vs. Bélgica: 21 de junio en Los Ángeles

Irán vs. Egipto: 26 de junio en Seattle

Otro aspecto llamativo es que, si Irán termina segundo en su grupo —algo que a priori es posible— y Estados Unidos finaliza también en la segunda posición del suyo, ambos seleccionados podrían enfrentarse en dieciseisavos de final.

Faltan exactamente tres meses para el inicio del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, y hasta el momento, el contexto internacional está marcado por la tensión bélica.

