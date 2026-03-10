Sarmiento 0-0 Racing: un partido paupérrimo y un nivel lejos de Primera División

Live Blog Post

La Justicia falló contra Racing y el club deberá pagar una suma millonaria por el crimen de Nicolás Pacheco

El juez Jorge Ignacio Sobrino Reig condenó a Racing a pagar 550 millones de pesos por el crimen de Nicolás Pacheco, periodista partidario que fue asesinado en 2013 por barrabravas en las instalaciones de la sede social que tiene la Academia en Villa del Parque.

Son 200 millones de pesos de indemnización a los padres y el hermano de la víctima. Además, otros 150 millones restantes en concepto de honorarios.

La Justicia ya había condenado a prisión a los tres coautores del delito: Enrique Armando Rulet, Juan Carlos Ezequiel Rodríguez y Aníbal Horacio Domínguez, que mataron a golpes al periodista en la madrugada del 24 de enero de 2013 y luego lo arrojaron a la pileta, dando por descartada la coartada que habían armado para asegurar que Pacheco estaba alcoholizado y se había caído por accidente en la pileta.

Ahora, el juez Sobrino Reig determinó que la responsabilidad es compartida con el club. "Si dentro de un establecimiento tres personas pueden matar a golpes a otra, luego durante varias horas preparar una coartada, dirigirse a la zona de pileta y arrojar el cuerpo para hacerlo pasar por un ahogamiento sin que nadie advierta nada, es demostrativo de que Racing no atendía el deber de seguridad".