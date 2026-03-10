urgente24
Sarmiento 0-0 Racing: un partido paupérrimo y un nivel lejos de Primera División

Sarmiento de Junín y Racing aburrieron en su partido por la fecha 10 del Torneo Apertura. Un 0-0 olvidable.

10 de marzo de 2026 - 17:42

EN VIVO

Sarmiento de Junín y Racing Club empataron 0-0 en su partido por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Eva Perón, dos equipos con cierta inestabilidad pero con realidades distintas en la tabla de posiciones buscaban seguir por la senda del triunfo tras sus respectivas victorias en la fecha pasada.

Eso no ocurrió. Por el contrario, ambos equipos mostraron un nivel flojísimo y el fútbol brilló por su ausencia.

De un lado, Racing tomaba la iniciativa y buscaba ser vertical con sus ataques. Pero no era efectivo, y lo que volvió a quedar en evidencia fue lo mucho que le cuesta asociarse, juntar pases y tener ideas nuevas para acercarse al arco rival, una deuda que sigue pendiente en el ciclo de Gustavo Costas. Si quiere continuar con los éxitos, está claro que deberá reinventarse.

Del otro lado, Sarmiento de Junín apostaba por un esquema defensivo, con una línea de 5 defensores que le permitiera acumular gente en campo propio y soltar a los carrileros cuando atacara. Pero sus limitaciones para inquietar a la Academia fueron evidentes.

El partido fue soporífero. El fútbol es un deporte impredecible y su belleza radica en esa dinámica de lo impensado que tanto machacaba el periodista Dante Panzeri; y es lógico esperar contiendas más trabadas y menos fluidas cuando los rivales logran neutralizarse bien.

Pero lo de esta noche dejó ver todas las costuras de una Primera División argentina que, desde hace rato, nivela para abajo. Pases mal dados, controles deficientes, mala toma de decisiones, poco entendimiento del juego y pocas ideas para someter al rival.

No se trata de 'jugar lindo', sino de buscar efectividad con las herramientas que se tienen. Pero esa búsqueda debe ir acompañada de la exigencia. Sino, salen partidos como los de Sarmiento vs. Racing.

Resumen del partido

Final del partido: Sarmiento y Racing igualaron 0-0

¡Todo Racing reclama roja! VIDEO: ¿Era expulsión para Contrera?

TARJETA ROJA EN RACING: Di Cesare ve la segunda amarilla

Comienza el 2T

Final del 1T

Expulsado Federico Costas, ayudante -e hijo- del DT Gustavo, por protestar

El Verde se cierra bien atrás y complica a la Academia

Racing más incisivo por ahora, Sarmiento espera

Comienza el partido

Formación confirmada en Sarmiento

Burrai; Santamaria, Seyral, Insaurralde, Suárez; Contrera, Zabala, García, Martínez; Díaz, Marabel

Formación confirmada en Racing: Costas sienta a Miljevic en el banco

Racing sale con: Cambeses; Cannavo, Di Césare, Pardo, Rojas; Sosa, Zaracho, Fernández; Solari, Pizarro, Vergara

El nuevo delantero de Racing que firmó su primer contrato con el club y una cláusula de 20 millones de euros

Francisco Fraga, de 17 años, firmó su primer contrato en Primera. Centrodelantero de la Reserva de la Academia, selló el acuerdo contractual con el club hasta 2029 y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros.

La Justicia falló contra Racing y el club deberá pagar una suma millonaria por el crimen de Nicolás Pacheco

El juez Jorge Ignacio Sobrino Reig condenó a Racing a pagar 550 millones de pesos por el crimen de Nicolás Pacheco, periodista partidario que fue asesinado en 2013 por barrabravas en las instalaciones de la sede social que tiene la Academia en Villa del Parque.

Son 200 millones de pesos de indemnización a los padres y el hermano de la víctima. Además, otros 150 millones restantes en concepto de honorarios.

La Justicia ya había condenado a prisión a los tres coautores del delito: Enrique Armando Rulet, Juan Carlos Ezequiel Rodríguez y Aníbal Horacio Domínguez, que mataron a golpes al periodista en la madrugada del 24 de enero de 2013 y luego lo arrojaron a la pileta, dando por descartada la coartada que habían armado para asegurar que Pacheco estaba alcoholizado y se había caído por accidente en la pileta.

Ahora, el juez Sobrino Reig determinó que la responsabilidad es compartida con el club. "Si dentro de un establecimiento tres personas pueden matar a golpes a otra, luego durante varias horas preparar una coartada, dirigirse a la zona de pileta y arrojar el cuerpo para hacerlo pasar por un ahogamiento sin que nadie advierta nada, es demostrativo de que Racing no atendía el deber de seguridad".

Shock en Racing: se retiró a los 32 años una figura que jugó con Messi

El ex campeón de Racing y Lanús, José Luis Gómez, anunció su retiro a los 32 años. "Es el día más duro de mi vida", confesó el ex Selección Argentina. Leé la nota completa acá: Shock en Racing y Lanús: se retiró a los 32 años una figura que jugó con Messi.

Por qué no juega Maravilla Martínez y las cartas de gol están en las puntas

Con 54 goles, Maravilla Martínez es el goleador indiscutido de este ciclo de Gustavo Costas al frente de Racing. Sin embargo, una lesión de grado 2 lo tiene afuera de las canchas desde el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Estuvo ausente ante Atlético Tucumán y lo volverá a estar hoy.

En el cotejo ante los tucumanos, Duván Vergara -doblete- y Santiago Solari fueron los encargados de aportar la cuota goleadora para el 3-0 de la Academia ante el Decano. Esta noche, frente a Sarmiento, buscan repetir.

TV: Dónde ver Sarmiento vs. Racing

El partido se transmite por ESPN Premium.

Árbitro y VAR del partido

Con el arbitraje de Nazareno Arasa, quien lo acompaña en el VAR es Salomé Di Iorio.

Posibles formaciones

Sarmiento: Burrai; Santamaria, Arturia, Insaurralde, Suárez; García; Contrera, Zabala, Martínez, Díaz; Marabel

Racing: Cambeses; Cannavo, Pardo, Di Césare, Rojas; Zaracho, Sosa, Fernández; Solari, Vergara, Pizarro

