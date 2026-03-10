Sarmiento de Junín y Racing Club empataron 0-0 en su partido por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. En el Estadio Eva Perón, dos equipos con cierta inestabilidad pero con realidades distintas en la tabla de posiciones buscaban seguir por la senda del triunfo tras sus respectivas victorias en la fecha pasada.
Sarmiento 0-0 Racing: un partido paupérrimo y un nivel lejos de Primera División
Sarmiento de Junín y Racing aburrieron en su partido por la fecha 10 del Torneo Apertura. Un 0-0 olvidable.
EN VIVO
-
23:55
Final del partido: Sarmiento y Racing igualaron 0-0
-
23:48
¡Todo Racing reclama roja! VIDEO: ¿Era expulsión para Contrera?
-
23:23
TARJETA ROJA EN RACING: Di Cesare ve la segunda amarilla
-
23:05
Comienza el 2T
-
22:48
Final del 1T
-
22:41
Expulsado Federico Costas, ayudante -e hijo- del DT Gustavo, por protestar
-
22:27
El Verde se cierra bien atrás y complica a la Academia
-
22:16
Racing más incisivo por ahora, Sarmiento espera
-
22:00
Comienza el partido
-
21:41
Formación confirmada en Sarmiento
-
21:39
Formación confirmada en Racing: Costas sienta a Miljevic en el banco
-
21:25
-
21:11
-
21:01
-
20:47
-
20:40
TV: Dónde ver Sarmiento vs. Racing
-
20:35
Árbitro y VAR del partido
-
20:30
Posibles formaciones
Eso no ocurrió. Por el contrario, ambos equipos mostraron un nivel flojísimo y el fútbol brilló por su ausencia.
De un lado, Racing tomaba la iniciativa y buscaba ser vertical con sus ataques. Pero no era efectivo, y lo que volvió a quedar en evidencia fue lo mucho que le cuesta asociarse, juntar pases y tener ideas nuevas para acercarse al arco rival, una deuda que sigue pendiente en el ciclo de Gustavo Costas. Si quiere continuar con los éxitos, está claro que deberá reinventarse.
Del otro lado, Sarmiento de Junín apostaba por un esquema defensivo, con una línea de 5 defensores que le permitiera acumular gente en campo propio y soltar a los carrileros cuando atacara. Pero sus limitaciones para inquietar a la Academia fueron evidentes.
El partido fue soporífero. El fútbol es un deporte impredecible y su belleza radica en esa dinámica de lo impensado que tanto machacaba el periodista Dante Panzeri; y es lógico esperar contiendas más trabadas y menos fluidas cuando los rivales logran neutralizarse bien.
Pero lo de esta noche dejó ver todas las costuras de una Primera División argentina que, desde hace rato, nivela para abajo. Pases mal dados, controles deficientes, mala toma de decisiones, poco entendimiento del juego y pocas ideas para someter al rival.
No se trata de 'jugar lindo', sino de buscar efectividad con las herramientas que se tienen. Pero esa búsqueda debe ir acompañada de la exigencia. Sino, salen partidos como los de Sarmiento vs. Racing.
Resumen del partido
