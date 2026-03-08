"EL DÍA MÁS DURO DE MI VIDA"
Shock en Racing y Lanús: se retiró a los 32 años una figura que jugó con Messi
El ex campeón de Racing y Lanús, José Luis Gómez, anunció su retiro a los 32 años. "Es el día más duro de mi vida", confesó el ex Selección Argentina.
Así lo informó José Luis Gómez en una foto que subió a su cuenta personal de la red social, en la que se lo ve con la camiseta de la Selección Argentina. Es que el futbolista también supo vestir la Albiceleste en algunas ocasiones, llegando incluso a compartir cancha con Lionel Messi.
"Hoy llega el día más duro de mi vida, hoy toca decir adiós al fútbol a mis 32 años. Hasta acá llegó este amor", escribió acompañando la imagen.
"Las cosas no se dieron como uno esperaba, a poner el pecho en lo que viene gracias fútbol", añadió.
Campeón con Racing, Lanús y unos JJ.OO: de jugar con Messi a un final repentino
Gómez inició su carrera en Racing, donde consiguió un título como parte del plantel que salió campeón en 2014.
Sin embargo, fue en su posterior paso por Lanús cuando logró asentarse como pieza fundamental del equipo, donde consiguió otros dos títulos.
Su buen nivel le valió la convocatoria a la Selección Argentina cuando Jorge Sampaoli era entrenador; lo citó para dos partidos amistosos.
Julio Olarticoechea también lo llamó para que fuera parte de la delegación nacional de los JJ.OO de Río 2016.
Sin embargo, una lesión de rodilla nunca le permitió volver a ser el mismo. Actualmente se encontraba jugando en Central Argentino La Banda, en Santiago del Estero -Torneo Regional-, provincia de donde es oriundo.
La decisión parece haber sido demasiado repentina ya que hace apenas dos semanas publicaba en Instagram una imagen suya con la camiseta del club santiagueño y escribía: "Un pasito más con el objetivo en mente".