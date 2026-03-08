Shock en Racing y Lanús: se retiró a los 32 años una figura que jugó con Messi

Campeón con Racing, Lanús y unos JJ.OO: de jugar con Messi a un final repentino

Gómez inició su carrera en Racing, donde consiguió un título como parte del plantel que salió campeón en 2014.

Diseño sin título (1) El anuncio en Instagram de Gómez

Sin embargo, fue en su posterior paso por Lanús cuando logró asentarse como pieza fundamental del equipo, donde consiguió otros dos títulos.

Su buen nivel le valió la convocatoria a la Selección Argentina cuando Jorge Sampaoli era entrenador; lo citó para dos partidos amistosos.

Julio Olarticoechea también lo llamó para que fuera parte de la delegación nacional de los JJ.OO de Río 2016.

Lanús campeón Copa Bicentenario 2016 - FOTO NA DANIEL VIDES Gómez fue parte del plantel de Lanús campeón de la Copa Bicentenario 2016 FOTO NA DANIEL VIDES

Sin embargo, una lesión de rodilla nunca le permitió volver a ser el mismo. Actualmente se encontraba jugando en Central Argentino La Banda, en Santiago del Estero -Torneo Regional-, provincia de donde es oriundo.

La decisión parece haber sido demasiado repentina ya que hace apenas dos semanas publicaba en Instagram una imagen suya con la camiseta del club santiagueño y escribía: "Un pasito más con el objetivo en mente".

