Interna total en Racing: Hablan de tensión entre Santiago Sosa y Diego Milito

En los últimos días, el nombre que atraviesa una situación contractual que pone en jaque a la Academia es el de Santiago Sosa.

El periodista César Luis Merlo aseguró: "Conflicto en Racing por Santiago Sosa: el club y el futbolista no tienen acuerdo por una mejora salarial. El capitán habló con Milito, recibió una respuesta negativa y se siente ‘decepcionado’”.

Juan Pablo De Luca, agregó información al respecto: "Es cierto que Santiago Sosa está disconforme con la dirigencia de Racing ante las dilataciones para renovar su contrato, como dijo Merlo. Es cierto, también, que se le aumentó el salario en 2025 como parte de un ajuste general a varios jugadores importantes. Pasados los meses, Sosa considera que quedó desactualizado. Hoy vuelve a pedir una mejora. Desde el club aducen no querer ni poder pagar lo exigido, pero la principal decepción del futbolista se produce porque no hubo contraoferta alguna cuando charló personalmente con Diego Milito."

Otro de los jugadores que está en el foco es Gastón Martirena, quien no viajó a Tucumán para enfrentar a Atlético Tucumán. Con la llegada de Ezequiel Cannavo, el uruguayo perdió lugar y pretende ser transferido.

Hasta el momento, no llegó una oferta que satisfaga a Racing por el lateral, motivo por el cual aún no se concretó su salida hacia otro club.

Racing y AFA

Las últimas horas han sido movidas luego de que River Plate comunicara: “El club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”.

Las primeras especulaciones sobre un posible desacuerdo del Millonario con algunas decisiones de la AFA comenzaron cuando el club de Núñez no publicó el comunicado que respaldaba el paro que provocó la suspensión de la fecha 9.

Otro de los clubes que tampoco difundió ese mensaje fue Racing Club y por eso mismo empezaron a surgir versiones que indican que podría seguir los pasos del club de Núñez.

El periodista Germán García Grova se preguntó en la red social X: “¿El próximo es Racing?”, dando a entender que desde la Academia podrían tener una postura similar.

Incluso Juan Sebastián Verón había asegurado en diciembre pasado: “Con Diego Milito hablo bastante. Mucho antes de que fuera dirigente nos juntábamos a tomar mates y hablar de los clubes y la gestión. Coincidimos mucho”.

Si Verón —uno de los dirigentes más críticos de la conducción actual de la AFA— coincide con Milito, algunos interpretan que el presidente de Racing podría tener una mirada similar a la del mandatario de Estudiantes de La Plata sobre el manejo del fútbol argentino.

Por el momento, todas estas versiones no pasan de ser especulaciones. Aunque existen indicios de que Racing podría adoptar una postura similar a la de River frente a la AFA.

