River en shock por lo que contó Gustavo Yarroch sobre Franco Armani

En ese contexto, días atrás se había confirmado que Armani iba a permanecer cerca de un mes fuera de las canchas debido a un tratamiento especial. Sin embargo, la situación podría ser más compleja de lo esperado.

Según revelaron los periodistas partidarios Gustavo Yarroch y Renzo Pantich el pasado 5 de marzo, el arquero estará al menos un mes y medio de baja, e incluso el plazo podría extenderse hasta los dos meses. El Pulpo se realizó una infiltración con células madre en el tendón de aquiles derecho.

image

Se trata de una baja sensible para el nuevo entrenador de River, Eduardo Coudet, quien de todos modos ya tiene claro que uno de los puestos que pretende reforzar en el próximo mercado de pases es el arco.

River de Chacho Coudet

El pasado 4 de marzo fue el primer entrenamiento de Chacho Coudet al mando de River Plate, que de alguna manera está aprovechando el paro dispuesto por AFA que generó la suspensión de la fecha 9.

El primer encuentro de Coudet como DT del Millonario será el jueves 12 de marzo a las 21:30, cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.

Hasta el momento no hay claridad acerca de la posible formación que puede llegar a usar el ex DT de Rosario Central, pero tomando como referencia sus experiencias en el fútbol argentino, es probable que se incline por un 4-1-3-2.

De igual manera, Coudet aseguró en conferencia de prensa que para saber qué táctica usará, primero tiene que conocer a su plantel y en base a eso decidirá.

Embed

Posible reemplazo de Franco Armani

Dos de los nombres que comenzaron a sonar en River en los últimos días son: Sergio Rochet y Yassine Bounou.

Seguramente haya que esperar al próximo mercado de pases para saber si el Millonario decide avanzar por algunos de estos dos arqueros o si se inclina por otro.

+ EN GOLAZO24

Confirmado anticipo de Golazo24: Blondel deja Boca y vuelve con Diego Martínez

Un ex River y Selección Argentina se suma a LLA e incursiona en política