River Plate ya tiene nuevo entrenador y se trata de Chacho Coudet. El ex DT de Rosario Central, tendrá la posibilidad de realizar una especie de mini pretemporada con el plantel, luego de que se confirmara la suspensión la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
¿QUÉ PASÓ?
River en shock por lo que contó Gustavo Yarroch sobre Franco Armani
Franco Armani nuevamente es protagonista en River Plate. Fuerte lo que contaron Gustavo Yarroch y Renzo Pantich.
En ese contexto, uno de los nombres que volvió a generar repercusión en el Millonario fue el de Franco Armani. Los periodistas Gustavo Yarroch y Renzo Pantich revelaron una novedad sobre el arquero que dejó en shock a los hinchas.
¿Qué pasó con Franco Armani?
El comienzo de año no fue nada sencillo para Franco Armani. El guardameta de River Plate sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante la pretemporada de enero de 2026 en San Martín de los Andes, una lesión que le impidió iniciar el Torneo Apertura como titular.
En el encuentro frente a Vélez Sarsfield, el entonces entrenador Marcelo Gallardo decidió incluirlo desde el arranque. Sin embargo, el arquero debió salir en el entretiempo tras sentir una nueva molestia física que volvió a encender las alarmas.
En su lugar ingresó el joven Santiago Beltrán, quien viene sumando méritos para pelear por la titularidad, aunque todavía está dando sus primeros pasos en la Primera División.
En ese contexto, días atrás se había confirmado que Armani iba a permanecer cerca de un mes fuera de las canchas debido a un tratamiento especial. Sin embargo, la situación podría ser más compleja de lo esperado.
Según revelaron los periodistas partidarios Gustavo Yarroch y Renzo Pantich el pasado 5 de marzo, el arquero estará al menos un mes y medio de baja, e incluso el plazo podría extenderse hasta los dos meses. El Pulpo se realizó una infiltración con células madre en el tendón de aquiles derecho.
Se trata de una baja sensible para el nuevo entrenador de River, Eduardo Coudet, quien de todos modos ya tiene claro que uno de los puestos que pretende reforzar en el próximo mercado de pases es el arco.
River de Chacho Coudet
El pasado 4 de marzo fue el primer entrenamiento de Chacho Coudet al mando de River Plate, que de alguna manera está aprovechando el paro dispuesto por AFA que generó la suspensión de la fecha 9.
El primer encuentro de Coudet como DT del Millonario será el jueves 12 de marzo a las 21:30, cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.
Hasta el momento no hay claridad acerca de la posible formación que puede llegar a usar el ex DT de Rosario Central, pero tomando como referencia sus experiencias en el fútbol argentino, es probable que se incline por un 4-1-3-2.
De igual manera, Coudet aseguró en conferencia de prensa que para saber qué táctica usará, primero tiene que conocer a su plantel y en base a eso decidirá.
Posible reemplazo de Franco Armani
Dos de los nombres que comenzaron a sonar en River en los últimos días son: Sergio Rochet y Yassine Bounou.
Seguramente haya que esperar al próximo mercado de pases para saber si el Millonario decide avanzar por algunos de estos dos arqueros o si se inclina por otro.
