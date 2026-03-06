Mahiques dijo que "no es prioridad" completar la Corte, habló de AFA y se quebró al recordar a su hija fallecida

Reconoció que si bien hubo un buen trabajo del Consejo de la Magistratura en la confección de ternas, hubo una demora en el envío de los pliegos para su aprobación en el Senado.

Por el contrario, y ante la consulta, Mahiques sostuvo que "la prioridad no es" completar la Corte Suprema, donde hay 2 vacantes y tras el fracaso del Gobierno de nombrar a Ariel Lijo e Manuel García Mansilla, ni la designación del Procurador General, el jefe de los fiscales que permanece bajo interinato desde hace casi una década, ni la del Defensor General de la Nación, luego de que el Ejecutivo decidiera no pedir la extensión del mandato de Stella Maris Martínez, quien dejó el cargo el 01/02.

"La prioridad es cubrir los juzgados, los tribunales inferiores. Hay cámaras del interior que están compuestas por menos de la mitad de sus integrantes", dijo y afirmó que en total el 37% de los cargos del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y defensores, están vacantes, lo que, sostuvo, "es un récord".

Por otro lado, Mahiques intentó bajarle el tono a la polémica generada por las renuncias que solicitó una vez que asumió en el cargo. Como la del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aunque confirmó que el hombre que responde a Santiago Caputo será el próximo procurador del Tesoro, tal como había trascendido.

En lugar de Amerio asume Santiago Viola, a quien Mahiques describió como "un amigo" de hace 20 años, y que por esa condición lo llevó al cargo, además de "otras cualidades".

También defendió el desplazamiento de Daniel Vitolo de la Inspección General de Justicia (IGJ), justo cuando el organismo solicitó la designación de veedores en la AFA.

"Un ministro que llega y pide la renuncia es lo más habitual", se justificó y argumentó que los pedidos de dimisión no significan que tal o cual funcionario haya hecho "mal su trabajo" sino que el titular de la cartera exige colaboradores "afines y de confianza".

Noticia en desarrollo.