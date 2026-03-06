Más complicaciones para Lorena Villaverde: Ordenan embargarle más de $31 millones

El conflicto por los terrenos y millones en estafas

La causa se originó tras la venta de terrenos del proyecto inmobiliario Tajamar, que pertenecían a la actual legisladora. Los compradores, Alejandro Kanjer y sus dos hermanos, denunciaron que comenzaron a pagar por los lotes pero luego detectaron irregularidades en el desarrollo del proyecto.

Entre los puntos señalados figuran la falta de escrituración, la ausencia de obras básicas como la apertura y enripiado de calles y la falta de servicios públicos en el predio.

Según la denuncia, esas obras debían estar finalizadas para agosto de 2022, pero hasta el momento los terrenos siguen siendo inaccesibles y sin servicios, lo que motivó la presentación judicial.

Posteriormente también surgió otro elemento que complejizó el conflicto: los lotes estarían involucrados en un litigio sucesorio entre Villaverde y su hermano, situación que los denunciantes interpretan como parte de una presunta maniobra fraudulenta.

La defensa de la diputada argumentó que los retrasos en el proyecto fueron consecuencia directa de la pandemia de COVID-19, aunque ese planteo no logró frenar la decisión judicial de avanzar con el embargo preventivo.

Un contexto judicial y político delicado

El conflicto por los terrenos se suma a otros episodios que en los últimos años complicaron el escenario judicial y político de Villaverde.

La actual diputada estuvo envuelta en controversias que incluyeron acusaciones sobre supuestos vínculos con el narcotráfico y su relación con Claudio Cicarelli, primo de Fred Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos tras el llamado escándalo Espert.

También trascendió que en 2002 Villaverde fue detenida en el estado de Florida, en Estados Unidos, en una causa por tenencia de cocaína.

A este frente judicial se le suma además una disputa interna dentro de La Libertad Avanza en Río Negro, donde su liderazgo en el partido comenzó a ser cuestionado.

El sector alineado con el senador nacional Enzo Fullone impulsa una renovación en la conducción del espacio y busca desplazarla de la presidencia partidaria. En ese contexto, semanas atrás fue designado Ignacio Viñals como nuevo titular del congreso provincial del partido, en reemplazo de un dirigente cercano a la diputada.

Fullone, que asumió su banca en el Senado tras la renuncia de Villaverde en medio del escándalo político que atravesaba, sostiene que el objetivo del espacio es “ganar Río Negro” en las elecciones de 2027, provincia actualmente gobernada por Alberto Weretilneck.

Aunque formalmente Villaverde sigue al frente del partido en el distrito, en el armado libertario provincial reconocen que su posición se fue debilitando en los últimos meses.

En ese contexto, el embargo dictado por la Justicia agrega un nuevo capítulo a una situación judicial y política cada vez más compleja para la diputada.

