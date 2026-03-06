La CGT respondió duramente al Gobierno por los sumarios a UTA y La Fraternidad

"Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones", continúa.

Y remata: "Si a las autoridades del gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical".

image

El argumento de La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, es que la conciliación obligatoria que había dictado el Gobierno no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.

En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.

