La Confederación General del Trabajo (CGT) salió este viernes (06/03) con los tapones de punta contra el Gobierno de Javier Milei por los sumarios iniciados a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que derivarían en sanciones, acusándolos de no acatar la conciliación obligatoria al adherir al paro general del 19 de febrero.
"PERSECUCIÓN POLÍTICA Y SINDICAL"
La CGT respondió duramente al Gobierno por los sumarios a UTA y La Fraternidad
La CGT aseguró que el Gobierno quiere "aplicar sanciones estrictamente políticas" contra la UTA y La Fraternidad, luego de que anunciara el inicio de sumarios.
Ayer, el ministerio de Capital Humano informó que "se tendrá en consideración que las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado".
Así las cosas, a partir de los sumarios, a los dos gremios se les podrían aplicar fuertes multas, mientras que las sanciones previstas por la ley llegan al quite de la personería.
A través de un comunicado, el Consejo Directivo Nacional de la CGT expresó su rechazo al "intento del gobierno nacional de aplicar sanciones estrictamente políticas contra los compañeros y compañeras de la Fraternidad y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), como castigo por la adhesión de estos gremios a la convocatoria de la central obrera al contundente paro nacional del pasado 19 de febrero.”
"A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano, el gobierno nacional anunció el inicio de sumarios contra ambas organizaciones sindicales y la amenaza de aplicación de multas, imposibles de ser tomadas seriamente, que irían 'desde el 50% al 2.000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado' por las medidas de fuerza", explica el texto de la CGT
"Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones", continúa.
Y remata: "Si a las autoridades del gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical".
El argumento de La Fraternidad, que lidera Omar Maturano y agrupa a los conductores de locomotoras, es que la conciliación obligatoria que había dictado el Gobierno no podía aplicarse a una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.
En el caso de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, el argumento por el cual adhirió al paro de la CGT es que la conciliación obligatoria había sido dispuesta para el conflicto salarial de los choferes de colectivos del interior y no para los que trabajaban en el AMBA.
