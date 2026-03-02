Con una movilización, la CGT pidió la inconstitucionalidad de la reforma laboral

Tras la convocatoria, la CGT emitió un comunicado en el que denuncia que es "falso" que la reforma laboral impulsada por el Gobierno "persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales".

Los gremios denuncian el cercenamiento de derechos a partir de la nueva legislación. En esa línea, la central afirmó que "no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud, como se mejora este proceso".

Agregaron que "los problemas de pobreza, desempleo, precarización y continuo deterioro de la situación social en Argentina, no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral" sino de "la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macro y micros políticas económicas nacionales".

La CGT justificó el pedido de inconstitucionalidad de la ley con que su aplicación "significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales".

Según la CGT, los principios afectados son el de "progresividad" o no regresividad, que -explica- "impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos"; y el "protectorio", que "se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador".

En ese sentido, agrega que se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems.

Entre las modificaciones que inmpugna la CGT se encuentran la posibilidad de la extensión de la jornada a 12 horas, la eliminación de las sanciones al empleador que no pagó aportes, la implementación del pago de indemnizaciones mediante cuotas y del fondo de cese laboral ( FAL), que se financiará con recursos del Estado.

"Todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico-social que lleva adelante el gobierno nacional, cuyo diagnóstico de situación es grave y evidente", concluyeron.

Más contenido de Urgente24

Luis Caputo traduce: "Ricos a dedo", inflación 0 en agosto y desempleo exprés

Nahuel Gallo liberado: En 'offside', el Gobierno se apuró para la foto

Miguel Pichetto a CFK: Armar un frente nacional sin "lo que no se debe hacer en el peronismo"

Karina Milei activa el "modo campaña" y reúne a todo el armado libertario del país