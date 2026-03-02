ARCA, la entidad que ya reemplazó a la AFIP, lanzó una excelente noticia para todos aquellos adheridos al monotributo. Esto consistente en que los contribuyentes puedan regularizar su situación tributaria cuando acumulan deudas pasadas. Así podrán volver a estar al día con sus obligaciones fiscales.
¿QUÉ ES?
Atentos deudores ARCA: confirmaron la noticia más esperada para el monotributo
Desde ARCA tienen un sistema donde se puede regularizar la situación tributaria que quedó pendiente de pago. Así los contribuyentes -y también las empresas- van a estar al día. Las deudas impositivas y previsionales están dentro de las obligaciones que se pueden financiar.
ARCA: cómo regularizar tus deudas
Este programa te permite financiar los pagos vencidos de tus obligaciones fiscales. Es muy sencillo ya que dependiendo del monto de la deuda será la cantidad de cuotas que vas a pagar. Las condiciones se ajustan al perfil fiscal y también al tipo de deuda.
Gracias a este plan, los contribuyentes van a poder volver a tener certificados de cumplimiento y evitar acciones de cobro. Los pasos a seguir son sencillos y todo se realiza mediante el sitio oficial de ARCA con Clave Fiscal y CUIT.
Lo primero que tenés que hacer es ingresar con tus datos en el sitio de ARCA, después de esto dirigirte al servicio de planes de pago y luego simular la deuda consolidada antes de realizar cualquier pago. Tras esto vas a ver el detalle de cuotas y el costo del plan.
ARCA te permite financiar obligaciones impositivas vencidas, aportes y contribuciones a la seguridad social, intereses resarcitorios y también deudas en instancia administrativa. Así vas a poder volver a estar al día lo cual es muy importante para evitar futuras multas o complicaciones.
