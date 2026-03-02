Impacto total en River por la primera mala noticia del ciclo de Chacho Coudet

En paralelo, River cuenta con cupos disponibles y recursos económicos para incorporar en este mercado, por lo que ya comenzaron a mencionarse los puestos que Coudet buscaría reforzar apenas asuma.

El nombre que aparece para la delantera es Rodrigo Castillo, atacante de Lanus. De todos modos, el periodista Cesar Luis Merlo aclaró que por ahora no hay negociaciones concretas y que no será sencillo sacarlo del club del sur bonaerense.

Además, el propio Merlo informó que Fluminense también sigue de cerca al delantero campeón de la Recopa, lo que podría complicar aún más el panorama para el Millonario.

Si bien no sería para este mercado inmediato, todo indica que en junio Coudet también buscará reforzar el arco de River para terminar de moldear su plantel ideal.

River y su primer partido sin Marcelo Gallardo

El jueves 26 de febrero marcó el último partido de Marcelo Gallardo en River Plate en el estadio Monumental.

El DT se llevó una ovación unánime, mientras que los futbolistas fueron abucheados en distintos momentos de la noche, tanto en la previa como tras el pitazo final.

Este lunes 2 de marzo será el primer compromiso del Millonario sin el Muñeco en el banco, cuando visite a Independiente Rivadavia desde las 21:30.

El entrenador interino será Marcelo Escudero, quien dispondría la siguiente formación para enfrentar a la Lepra mendocina:

Santiago Beltran; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuna; Fausto Vera, Anibal Moreno, Tomas Galvan; Joaquin Freitas, Sebastian Driussi e Ian Subiabre.

