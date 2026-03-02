Todo indica que Chacho Coudet será el nuevo entrenador de River Plate en reemplazo de Marcelo Gallardo. Algunos medios señalaron que, junto con el DT, podría llegar un centrodelantero al Millonario, aunque en las últimas horas trascendió que desde Brasil estarían dispuestos a avanzar fuerte por ese mismo jugador.
ARRANCA TORCIDO
Impacto total en River por la primera mala noticia del ciclo de Chacho Coudet
Todo hace indicar que Chacho Coudet será el entrenador de River. Al Millonario le quieren sacar el número 9 que podría llegar con el DT.
Mientras tanto, este lunes 2 de marzo el club de Núñez afrontará un partido particular: en el banco de suplentes estará Marcelo Escudero, actual entrenador de la Reserva, para dirigir de manera interina frente a Independiente Rivadavia.
¿Malas noticias para Chacho Coudet?
El jueves 26 de febrero, luego de que trascendiera que Eduardo Coudet es el principal candidato para convertirse en el nuevo entrenador de River Plate, el ex DT de Rosario Central fue contundente en conferencia: “Juro por mis hijos que nadie de River se ha comunicado conmigo ni con mi representante. Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona”.
Sin embargo, una vez que Deportivo Alavés disputó su partido correspondiente en España el viernes, se conoció que existieron los primeros contactos formales para avanzar por su contratación y destrabar su salida.
Todo indica que su debut podría producirse frente a Huracan, teniendo en cuenta que la fecha 9 estaría suspendida por una decisión consensuada entre la AFA y los clubes.
En paralelo, River cuenta con cupos disponibles y recursos económicos para incorporar en este mercado, por lo que ya comenzaron a mencionarse los puestos que Coudet buscaría reforzar apenas asuma.
El nombre que aparece para la delantera es Rodrigo Castillo, atacante de Lanus. De todos modos, el periodista Cesar Luis Merlo aclaró que por ahora no hay negociaciones concretas y que no será sencillo sacarlo del club del sur bonaerense.
Además, el propio Merlo informó que Fluminense también sigue de cerca al delantero campeón de la Recopa, lo que podría complicar aún más el panorama para el Millonario.
Si bien no sería para este mercado inmediato, todo indica que en junio Coudet también buscará reforzar el arco de River para terminar de moldear su plantel ideal.
River y su primer partido sin Marcelo Gallardo
El jueves 26 de febrero marcó el último partido de Marcelo Gallardo en River Plate en el estadio Monumental.
El DT se llevó una ovación unánime, mientras que los futbolistas fueron abucheados en distintos momentos de la noche, tanto en la previa como tras el pitazo final.
Este lunes 2 de marzo será el primer compromiso del Millonario sin el Muñeco en el banco, cuando visite a Independiente Rivadavia desde las 21:30.
El entrenador interino será Marcelo Escudero, quien dispondría la siguiente formación para enfrentar a la Lepra mendocina:
Santiago Beltran; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuna; Fausto Vera, Anibal Moreno, Tomas Galvan; Joaquin Freitas, Sebastian Driussi e Ian Subiabre.
