Úbeda tomó la decisión que pone en jaque su continuidad en Boca

Todo indica que el compromiso del miércoles 4 de marzo ante Lanus, correspondiente al pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura, será bisagra para la continuidad del DT.

El encuentro se disputará desde las 21 horas en el estadio Estadio Nestor Diaz Perez.

¿Continuidad de Claudio Úbeda?

Entendiendo la importancia que tiene el partido ante Lanus para Claudio Ubeda, el DT, junto a su cuerpo técnico, habría tomado decisiones importantes.

El periodista Augusto Cesar confirmó que es altamente probable que Leandro Paredes vuelva a la titularidad.

Además, el entrenador tendría en mente incluir en el once a un futbolista de experiencia como Ander Herrera y a un juvenil como Tomas Aranda, quien cada vez que ingresó demostró personalidad y carácter para afrontar distintos contextos.

Lo cierto es que el partido del próximo miércoles será determinante para la continuidad de Úbeda en el banco del Xeneize.

Si bien el DT tiene contrato hasta mitad de año y distintos periodistas partidarios aseguran que la dirigencia encabezada por Juan Roman Riquelme no evalúa su salida, un mal resultado ante Lanús podría cambiar el panorama.

Según informó Clarin el 16 de febrero, Riquelme tendría en mente cuatro entrenadores para reemplazar al actual. Ellos serían: Ruben Dario Insua (hoy en Barracas Central), Cristian Gonzalez, Nestor Lorenzo, actual seleccionador de Seleccion Colombia, y Antonio Mohamed.

